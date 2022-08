Nissan Connect: la novità per viaggiare smart

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Con l'app Nissan Connect Services, i clienti della Casa giapponese viaggiano smart

Nissan ha appena annunciato il lancio di un servizio 100% digitale che permetterà ai propri clienti di interagire con la propria vettura e ottimizzare gli spostamenti tramite smartphone. L’applicazione, NissanConnect Services, consente di accedere a informazioni sullo stato dell’auto, come il livello di olio e carburante (o batteria), e di monitorare in tempo reale la situazione del traffico, ma anche i prezzi del carburante lungo la strada.

Per le auto Nissan 100% elettriche, la nuova app di Nissan prevede delle funzionalità esclusive, tra cui un’utile mappa che raccoglie oltre 250.000 colonnine di ricarica in tutta Europa.

La novità: NissanConnect Services

Mentre si avvicina la straordinaria missione di Chris Ramsey, che il prossimo anno attraverserà il globo da polo a polo alla guida di una Nissan Ariya, la Casa di Yokohama continua a perfezionare la sua linea di veicoli elettrici e non, con funzionalità sempre più comode e personalizzabili.

Tra le prime Case a dire addio ai motori endotermici (almeno per il mercato europeo), Nissan offre oggi ai propri clienti la possibilità di interagire a distanza con la propria automobile attraverso un servizio 100% digitale.

L’applicazione si chiama NissanConnect Services, ed è di quelle innovazioni capaci di ridefinire il viaggio a bordo della propria vettura: disponibile per i dispositivi Apple e Android, l’app di Nissan permette di accedere da remoto a funzionalità di sicurezza, informazioni sul veicolo e avvisi personalizzati, per avere la propria auto sempre a portata di smartphone.

Per accedere ai servizi di connessione Nissan, è sufficiente scaricare l’app dagli store iOS o Android, registrare la propria auto inserendo il numero di telaio, e abbinare il proprio smartphone con il sistema di infotainment a bordo della vettura.

È poi possibile personalizzare il proprio “universo connesso” Nissan, che si aggiorna in tempo reale, scegliendo i propri servizi preferiti tra quelli messi a disposizione dallo store all’interno dell’app.

Nuova app Nissan: le funzionalità principali

Il legame tra auto e tecnologia è sempre stato molto stretto, e in questi ultimi anni il comparto automotive ha adottato senza remore le acquisizioni del mondo digitale, anche e soprattutto in termini di connettività.

Mentre Apple sta studiando una propria vettura a guida autonoma, le Case automobilistiche più tradizionali implementano tecnologie sempre più avanzate all’interno dei propri mezzi, dai sistemi di assistenza alla guida, ormai essenziali e in alcuni casi obbligatori per legge, fino agli schermi touch per connettività e infotainment.

L’app NissanConnect Services, per esempio, dispone di una funzione Live Traffic – fornita in collaborazione con Tom Tom – che permette di avere dati sul traffico in tempo reale e quindi identificare il percorso migliore in qualunque momento, evitando code e incidenti.

L’applicazione di Nissan consente di monitorare in tempo reale anche i costi del carburante, in modo da scegliere il momento più adatto per fermarsi e fare il pieno, e di verificare lo stato della propria auto (dalla pressione degli pneumatici al livello dell’olio).

A proposito di alimentazione, le vetture elettriche Nissan possono usufruire di alcuni servizi esclusivamente pensati per i proprietari di EV, come una mappa che traccia oltre 250.000 colonnine di ricarica in tutta Europa, consentendo a chi viaggia a zero emissioni di trovare sempre la soluzione più vicina e conveniente.

Sulle auto elettriche Nissan è anche possibile gestire la temperatura dell’abitacolo a distanza, tramite smartphone, e controllare lo stato della batteria del veicolo oppure consultare il libretto di uso e manutenzione della propria auto in qualunque momento. Tra le funzionalità più preziose per i genitori, Nissan offre un sistema di avvisi intelligenti che inviano una notifica ogni volta che l’auto viene utilizzata oltre una certa velocità, un orario o un perimetro prestabiliti.