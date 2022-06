Nissan Ariya, gran debutto per il SUV elettrico

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Nissan Ariya, il nuovo crossover coupé elettrico

Nissan Ariya, il nuovo crossover coupé 100% elettrico della Casa nipponica, è stato il protagonista dal 16 al 19 giugno della seconda edizione dello show milanese all’aria aperta, il MIMO, con l’esposizione a piazza Duomo e presso l’area dedicata alle prove a Piazza Castello. Nissan Ariya è un pieno concentrato di stile e tecnologia, che consente al marchio del Sol Levante di inaugurare la nuova era elettrificata.

Nissan Ariya debutta al Monza Motor Show

Il Milano Monza Motor Show è giunto alla seconda edizione e si conferma come uno degli appuntamenti internazionali più apprezzati dagli appassionati dei motori. La manifestazione ha rappresentato per Nissan la prima volta al MIMO e con Ariya, il coupé crossover totalmente elettrico, ha fatto subito centro. Una “prima” d’eccezione, che ha dato la possibilità ai tanti appassionati di conoscere dal vivo Ariya, protagonista della “Première Parade” presentata da Marco Toro Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia. Ariya è inoltre stata esposta presso Piazza Duomo e disponibile nell’area test drive allestita a Piazza Castello.

La prova su strada è la perfetta occasione per conoscere al meglio le caratteristiche distintive del propulsore di Ariya, capace di far innamorare gli appassionati per prestazioni e tecnologie insieme agli avanzati sistemi di assistenza alla guida, di sicurezza e di connettività. Sotto i riflettori del MIMO anche il design moderno ed elegante del primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan, recentemente premiato con due dei più prestigiosi premi internazionali in materia: l’iF Design Award e il Red Dot Award. Uno stile magnetico, esaltato dalle linee moderne ed eleganti e capace di catturare lo sguardo da ogni prospettiva, anche quella più lontana.

Fonte: Ufficio stampa Nissan

MIMO, un evento internazionale

Milano Monza Motor Show è un evento motoristico internazionale solitamente ad ingresso gratuito che si tiene ogni anno nella seconda metà di giugno, al quale vi partecipano oltre 50 brand tra case automobilistiche, motociclistiche e di tutta la mobilità, ed è diffuso sul territorio di Milano e Monza in grado inoltre di coinvolgere anche collezionisti e club internazionali, protagonisti di eventi dinamici organizzati non soltanto in Lombardia, ma in tutta l’Italia. Sono numerosi eventi di cui MIMO si arricchisce per includere appieno le città di Milano e Monza, con un calendario ricco e variegato, capace di coinvolgere un pubblico ampio, dagli appassionati ai collezionisti, dai turisti agli addetti ai lavori, dalla stampa specializzata ai cittadini. Insomma, tutti gli appassionati dei motori.

A proposto di Nissan Ariya

Il nuovo crossover della Casa, come sappiamo, rappresenta un inedito punto di partenza per tutte le Nissan a batteria del futuro. Infatti l’avanzamento del mercato delle auto elettriche nel mondo e in Italia, sta portando le Case ad affinare con ancor più attenzione i test aerodinamici delle vetture. Come detto, per un veicolo elettrico godere di una buona aerodinamica significa avere un vantaggio diretto rispetto alla capacità d’autonomia: a una minore resistenza aerodinamica corrisponde una migliore longevità della spinta.