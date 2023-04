Nissan Ariya è l’auto più sostenibile

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Nissan Ariya, il crossover coupé elettrico, ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle e un Punteggio Totale Pesato pari a 9,6 nel Green NCAP, l’iniziativa indipendente volta a sottolineare quelle che sono le capacità delle Case automobilistiche e dei modelli dei vari brand di distinguersi nella sostenibilità, riducendo al massimo l’impatto ambientale.

Quanto è green la Nissan Ariya?

I test di Green NCAP fanno una profonda valutazione di tutti quelli che sono gli aspetti in grado di determinare la sostenibilità di un’auto, e sono organizzati in tre sezioni: Indice di Aria Pulita, Efficienza Energetica e Indice di Contenimento Gas Serra. Green NCAP dà un valore per ognuno dei 3 differenti indici e un Punteggio Totale Pesato per il modello che viene analizzato in particolare.

Nissan Ariya – il crossover aerodinamico – ha ottenuto un punteggio massimo di 10/10 nell’Indice di Aria Pulita, come risultato dei test di laboratorio e dei test su strada. Per quanto riguarda l’Efficienza Energetica e l’Indice di Contenimento Gas Serra, il crossover 100% elettrico Nissan ha ottenuto rispettivamente i punteggi di 9,3/10 e 9,5/10.

Test sui consumi

Durante le prove su strada, che sono state effettuate in condizioni di temperatura esterna pari a -1°C, i consumi del crossover elettrico Nissan Ariya sono stati di circa 24 kWh/100 km. La capacità utilizzabile della batteria misurata da Green NCAP è di 89,6 kWh, superiore al valore dichiarato ufficialmente dalla Casa giapponese.

Durante la ricarica in corrente alternata a 11 kW, l’efficienza con cui l’energia è prelevata dalla rete elettrica è pari al 91,6%. Questo è il valore più alto misurato finora da Green NCAP, come è possibile leggere nel loro rapporto.

Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy and Pricing, Nissan AMIEO, ha dichiarato: “In Nissan siamo impegnati a perseguire gli obiettivi di sostenibilità e di elettrificazione, in linea con la nostra visione a lungo termine Ambition 2030. Ci fa molto piacere che Green NCAP abbia riconosciuto quanto Ariya sia all’avanguardia in questa eco-rivoluzione e siamo orgogliosi di tutti i membri del team che hanno lavorato instancabilmente per raggiungere questo risultato”.

Un futuro più pulito

Il crossover elettrico Nissan Ariya offre un’autonomia massima di 536 chilometri e la possibilità di ricarica rapida, per questo incarna l’impegno del marchio per un futuro più pulito. Questo è il momento migliore per passare all’elettrico – vita la transizione energetica in corso e i programmi per il 2035 in Europa – e le 5 stelle Green NCAP confermano che Ariya può davvero essere la soluzione ideale per i clienti che hanno bisogno di una maggiore sostenibilità nella loro vita quotidiana.

La Casa automobilistica ha intenzione di diventare un’azienda interamente sostenibile, contribuendo a creare un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo. La sostenibilità è alla base della visione a lungo termine di Nissan Ambition 2030, che risponde alle sfide ambientali, sociali e di mercato con la diffusione di veicoli elettrici e tecnologie d’avanguardia che ottimizzano l’esperienza della mobilità e promuovono un gran cambiamento.

Ambition 2030 è il piano strategico di Nissan che supporta l’obiettivo dell’azienda di raggiungere la neutralità dal carbonio in tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050. La regione AMIEO di Nissan, con l’ecosistema EV36Zero al suo centro, guida la rivoluzione verso un futuro 100% elettrificato.