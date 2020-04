Nissan apre una nuova era per i suv elettrici

editato in: da

Nissan svela il nuovo crossover a zero emissioni

Il nuovo concept Nissan Ariya segna l’inizio di una nuova era per i veicoli elettrici di Nissan, l’obiettivo della Casa è garantire ai propri clienti un’esperienza inedita, integrata, intuitiva e adattabile, che sia in grado di anticipare il design della gamma futura.

Il Senior Design Director di Nissan Motor Giovanny Arroba ha commentato: “Con il concept Nissan Ariya, abbiamo voluto dare vita a un’esperienza unica a bordo di un’auto elettrica, che lascia intravedere la forma che avrà secondo noi il futuro. Siamo di fronte a un veicolo nuovo e dinamico, pronto a sfidare i limiti del design e della tecnologia per cogliere la vera essenza della mobilità elettrica”.

Il nuovo concept unisce l’arte del design giapponese con tecnologie esclusive di ultima generazione, per offrire un’esperienza di guida più esaltante e connessa che mai, ponendo l’accento su quelli che sono i tre pilastri della Nissan Intelligent Mobility: Intelligent Driving, Intelligent Power e Intelligent Integration. Il nuovo suv elettrico si ispira ad un mix tra i motivi tradizionali degli artigiani e la loro precisione unica, unendo elementi moderni e giovani.

Dando uno sguardo all’auto possiamo notare degli interessanti accenti in tinta rame che appaiono sia sui cerchi che sulla linea del tetto e che rendono omaggio al colore del sole che appare nel buio, elementi inediti che vogliono rendere omaggio “all’alba di un nuovo giorno”, un ottimo augurio. Per quanto riguarda invece gli interni, Nissan, nel suo nuovo concept Ariya, non si è fatta mancare nulla. Spiccano il lusso e lo spazio, in modo che i passeggeri possano viaggiare nel massimo del comfort.

In ambito di motorizzazioni invece cosa possiamo dire? Il cuore dell’auto è la tecnologia e-4ORCE di Nissan, formata da due motori elettrici che erogano una potenza bilanciata e una manovrabilità precisa, aumentando la stabilità e le prestazioni. Il nuovo concept Nissan Ariya prevede la tecnologia ProPILOT 2.0, il sistema di assistenza alla guida del brand, capace di assistere il guidatore negli spostamenti in autostrada e di offrire funzioni di guida autonoma sulle strade a singola corsia. Il nuovo suv elettrico è dotato del Virtual Personal Assistant che ricerca le informazioni e i parcheggi, lasciando che l’autista guidi sempre in sicurezza, mantenendo l’attenzione fissa sulla strada.

“L’introduzione del concept Nissan Ariya rappresenta una svolta nel percorso del marchio verso il futuro. Oltre a rappresentare il nostro spirito di innovazione attraverso un design d’impatto e solide collaborazioni ingegneristiche, dimostra tutto il know-how in termini di innovazione maturato nei segmenti dei veicoli elettrici e dei crossover”, queste le dichiarazioni di Helen Perry, Head of Electric Vehicles di Nissan Europe.