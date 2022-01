Nissan annuncia la nuova auto elettrica compatta

Nissan si prepara a lanciare sul mercato europeo un nuovo e innovativo compatto elettrico pronto a sorprendere tutti. La Casa nipponica ha infatti messo a punto un nuovo modello, che verrà annunciato presto nei dettagli, per far fede alla roadmap Ambition 2030 pensata dalla dirigenza di Yokohama.

Nissan, “scommessa” elettrica in Europa

La scelta di Nissan di giocarsi la carta di un compatto elettrico in Europa non è di certo una scommessa a scatola chiusa, anzi. Il Vecchio Continente, infatti, sta già giocando un ruolo chiave nel guidare l’elettrificazione del marchio giapponese, con nuovi veicoli e tecnologie in arrivo presto, tra cui Nissan Ariya, un nuovo crossover EV e l’esclusiva tecnologia e-POWER di Nissan che arriverà in Europa nei nuovi Qashqai e X-Trail.

Progettata per essere prodotta nel centro Renault ElectriCity in Francia, la nuova vettura succederà all’iconica Nissan Micra e sarà prodotta sulla piattaforma Alliance CMF B-EV che consente alle aziende di mantenere uno stile unico per i rispettivi prodotti. Un teaser ha svelato, con un gioco di luci, il design della nuova quattro ruote, ma ancora nulla di più specifico è stato diramato dalla Casa.

Ashwani Gupta, Chief Operating Officer di Nissan, commentando la scelta della progettazione, ha svelato: “Questo nuovissimo modello sarà progettato da Nissan e prodotto da Renault, utilizzando la nostra nuova piattaforma comune, massimizzando l’uso delle nostre risorse dell’Alleanza pur mantenendo la sua Nissan-ness. Questo è un ottimo esempio dell’approccio di ‘differenziazione intelligente‘ dell’Alleanza. Succedendo alla nostra iconica Micra, sono sicuro che questo nuovo modello fornirà ulteriore entusiasmo ai nostri clienti in Europa”.

Al momento però dalla casa giapponese non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla compatta elettrica, né come si chiamerà e la data prevista per la sua effettiva commercializzazione. Il nuovo compatto, per il quale cresce l’attesa per conoscerne i tempi di lancio e i relativi dettagli tecnici, si aggiunge al portafoglio di veicoli Nissan prodotti da Renault in Francia, che includono i veicoli commerciali leggeri di Nissan, in particolare il nuovo Nissan Townstar, che ha sostituito il pionieristico e-NV200 come piccolo furgone elettrico di Nissan.

Roadmap Nissan, obiettivi per un futuro elettrificato

Con l’obiettivo di creare un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo, Nissan negli scorsi mesi aveva svelato la nuova visione del marchio per diventare totalmente sostenibile nell’intero ciclo di produzione e vita dei prodotti. Ambition 2030, questo il nome della strategia, fa parte di Alliance 2030, una roadmap comune annunciata da Renault, Nissan e Mitsubishi Motors che si concentra sui veicoli elettrici e sulle attività di mobilità connessa.

Come svelato dalla Casa giapponese tale piano sostiene gli obiettivi Nissan di raggiungere la neutralità dal carbonio in tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050. “Non solo offriremo una versione elettrificata di tutte le nostre auto in Europa, ma la nostra visione a 360° per una mobilità sostenibile porterà energia 100% rinnovabile al nostro hub EV nel Regno Unito e vedrà l’introduzione di nuovi impianti di ricondizionamento delle batterie in Europa” ha spiegato Guillaume Cartier, Chairperson Nissan per la Regione AMIEO.