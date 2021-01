Nissan, dal 2030 solo auto ibride o elettriche

editato in: da

Inizia una nuova era per Nissan: la Casa automobilistica di Yokohama ha annunciato la volontà di diventare carbon neutral in tutte le sue operazioni e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro l’anno 2050. A tale scopo, tutti i nuovi veicoli della gamma saranno elettrificati e venduti nei mercati chiave entro i primi anni del 2030.

Si tratta di un obiettivo primario per la strategia aziendale di Nissan: per raggiungerlo, il brand nipponico ha intenzione di introdurre innovazioni nelle tecnologie di elettrificazione dei propri veicoli nei processi di produzione. Una delle novità principali riguarda la filiera delle batterie, comprese quelle allo stato solido, e di tutte le tecnologie correlate per lo sviluppo di veicoli elettrici sempre più efficienti e competitivi. Il lavoro di sviluppo riguarda anche il sistema di propulsione elettrificato Nissan e-Power che garantirà maggiore efficienza energetica.

Per completare il progetto di elettrificazione, Nissan sta preparando anche la creazione di un nuovo ecosistema nel ciclo di vita delle batterie che possa supportare la produzione decentralizzata di energia, localizzata presso edifici con energia rinnovabile. In questo senso, la Casa giapponese prevede una maggiore collaborazione con il settore energetico, così da supportare la “decarbonizzazione” delle reti elettriche.

Nissan è da sempre attenta al futuro green del settore automobilistico: non a caso è stato proprio il brand di Yokohama a introdurre il primo veicolo completamente elettrico per il mercato di massa, la Nissan Leaf che ha raggiunto il traguardo storico delle 500.000 unità vendute in tutto il mondo.

Nissan, dopo aver introdotto il nuovo sistema e-Power nelle versioni ibride di Qashqai anche in Europa, fissa gli obiettivi per il futuro: creare una società carbon neutral e contribuire al rallentamento dei cambiamenti climatici, continuando a promuovere l’innovazione tecnologica a beneficio delle persone per un avvenire più sostenibile per tutti.

La strategia di Nissan si basa su programmi decennali improntati alla riduzione delle emissioni e all’offerta di tecnologie per i veicoli elettrici a vantaggio dell’ambiente e della società. La Casa giapponese intende produrre il 100% dei nuovi veicoli elettrificati entro gli inizi del 2030 nei mercati chiave di Giappone, Cina, Stati Uniti ed Europa.

Per realizzare la sua filosofia ambientale “una Simbiosi di Persone, Veicoli e Natura”, Nissan ha promosso un piano d’azione a medio termine noto come Nissan Green Program che si concentra su priorità come la riduzione dell’impatto nella società attraverso l’elettrificazione, la creazione di un sistema basato sulle energie rinnovabili, una migliore gestione nella fase di produzione e riduzione del consumo di acqua e minori emissioni.