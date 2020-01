Niente crisi per i suv di lusso, il record di Rolls-Royce

editato in: da

Rolls Royce Cullinan: la regina di tutti i Suv. Foto

Il mercato automobilistico, come ormai ben sappiamo, non sta vivendo affatto uno dei suoi momenti migliori, anzi. Le vendite sono state in enorme calo per tutto il 2019 e il 2018 non è stato da meno, lo hanno dimostrato i dati diffusi dal Ministero e dalle Case automobilistiche.

Nonostante abbiamo potuto constatare comunque degli alti e bassi, dei momenti altalenanti per la vendita delle vetture, compresa una leggera ripresa del mese di dicembre 2019, che ha fatto concludere l’anno al settore in maniera leggermente più dignitosa, purtroppo la situazione è abbastanza critica. Eppure il settore delle vetture top di gamma vive molti meno problemi, pare strano ma è così.

Diciamo che le auto più apprezzate oggi in Italia continuano ad essere suv e crossover, che stanno avendo ormai da tempo un grande successo sul mercato e registrano buoni numeri di vendita. Per quanto riguarda i top di gamma, i dati di Rolls-Royce dimostrano quanto il segmento non viva una gran crisi, infatti il brand ha aumentato le vendite di ben il 25% durante lo scorso anno, rispetto al 2018.

Il merito si deve anche qui ad un suv, il primo della Casa, Rolls-Royce Cullinan, che sin dal momento del lancio è stato apprezzato dal pubblico, incontrando il favore del mercato. Il noto e storico brand inglese, proprietà della Bmw, in vita da ben 116 anni, ha comunicato di aver oltrepassato il numero di 5.000 auto vendute in un anno. Esattamente le Rolls-Royce vendute lo scorso anno sono state 5.152, rispetto alle 4.107 del 2018. Circa un terzo delle vendite totali di Rolls-Royce si sono registrate in Nord America, altri Paesi in cui sono state vendute la maggior parte delle auto sono l’Europa e la Cina.

Torsten Mueller-Oetvoes, l’amministratore delegato, considera questo risultato non occasionale, ma anche che “si stabilizzerà l’anno prossimo”. La Rolls-Royce Cullinan è un’auto dedicata solo ai milionari e vanta delle caratteristiche uniche, come le portiere elettriche si aprono automaticamente sfiorando un sensore, il fatto che si abbassa di 4 cm per aiutare le persone a salire a bordo, la console centrale (nella versione a 4 posti) in cui si trovano un decanter per whisky, due vani per i flute e anche un frigo per lo champagne. Insomma, non manca niente i questo suv, quanto lusso!