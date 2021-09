La Nazionale Italiana a bordo della nuova Fiat 500 elettrica

editato in: da

Nuova Fiat 500: inizia la generazione elettrica

Proprio nel giorno del 122° compleanno dello storico brand torinese Fiat, l’11 luglio, la nazionale italiana di calcio si è laureata Campione d’Europa, per la nostra gioia immensa. E oggi l’auto elettrica più venduta nel nostro Paese ha fatto visita ai giocatori che ci hanno fatto battere i cuori.

E così gli Azzurri hanno potuto appunto ammirare la prima vettura Fiat nata full electric, pronta ad affrontare le nuove sfide della mobilità, nel solco di una tradizione che vede il marchio da sempre protagonista nel mondo delle city car. Ha una grande storia anche il sodalizio tra il marchio e la FIGC, un rapporto vincente all’insegna di valori comuni e che rappresenta in tutto il mondo l’immagine positiva del nostro Paese.

Il centro tecnico di Coverciano ha accolto un’ospite d’eccezione, la Nuova Fiat 500, icona del marchio Fiat, Top Partner e Auto Ufficiale degli Azzurri. L’auto ha raggiunto in ritiro la squadra, che ha approfittato dell’occasione per conoscere da vicino il modello 100% italiano, il primo della lunga storia del brand nato full electric.

Oggi la Nuova 500 è l’auto elettrica più venduta in Italia tra i modelli di ogni dimensione e prezzo, un risultato eccezionale, che premia un progetto curato in ogni aspetto, per fornire le migliori soluzioni per una mobilità urbana sostenibile e affrontare al meglio le sfide del trasporto privato e condiviso.

La Casa ha scelto i migliori elementi tecnici e tecnologici per 500, soprattutto per l’autonomia, che arriva infatti fino a 320 km (WLTP), con batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42kWh. Ottimizzati anche i tempi di ricarica, grazie al sistema fast charger da 85 kW: per una ricarica sufficiente a percorrere 50 chilometri sono necessari solo 5 minuti, per ricaricare l’80% della batteria ne bastano 35.

Nuova 500 è innovativa ma mantiene la continuità col passato, evolvendo comunque in un modello pronto ad affrontare le sfide più attuali. Per questo è nata tecnologica, digitale e sempre connessa. È la prima macchina del suo segmento a offrire la Guida Assistita di livello 2, la prima Fiat con il nuovo sistema di infotainment con display da 10,25” di quinta generazione UConnect, e mantiene le stesse proporzioni stilistiche e il design pulito dell’antesignana. Più spazio, più tecnologia, nuovo stile, ma sempre inimitabilmente 500.

Unico anche il legame tra il marchio Fiat e la FIGC, un sodalizio storico che esprime valori comuni capaci di spingere il brand e la Federazione verso le sfide del futuro. L’accordo prevede la fornitura di una flotta di vetture che accompagnerà lo staff FIGC in occasione delle partite. Inoltre, il marchio apparirà sulle divise da allenamento degli Azzurri e sugli spazi pubblicitari a bordo campo.