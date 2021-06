Mustang Mach-E, la primissima consegna in Italia

editato in: da

Mustang Mach-E, svelato il nuovo suv di Ford

Ford ha presentato la sua Mach-E lo scorso anno, ci ha lavorato parecchio prima di arrivare ad offrire una vera esperienza di guida in puro stile Mustang, per i clienti di tutto il mondo. E quando si tratta di sapere cosa entusiasma i clienti europei, il team Ford ha sempre la risposta.

Mach-E è la fantastica muscle car completamente elettrica del brand Mustang di Ford. Una vettura che sta iniziando già a riscuotere il suo meritatissimo successo. Sono più di 10.000 gli utenti interessati al veicolo, che hanno chiesto di restare informati in vista del lancio e altri 300 invece sono quelli che hanno già firmato il loro contratto per ricevere l’auto, ancora prima di vederla nelle concessionarie Ford.

Nei giorni scorsi è stata consegnata la primissima Mustang Mach-E in Italia, da parte del Gruppovis, FordPartner da 60 anni, un vero e proprio punto di riferimento per i clienti nelle aree Alto Milanese e Sempione e nella provincia di Varese. Grande soddisfazione e emozione per Cristian Cavicchiolo, il primo cliente italiano che realizza il suo grande sogno, quello di guidare la sua nuovissima Mach-E sulle strade italiane.

Le chiavi del primo SUV elettrico in Italia sono state consegnate da Filippo Ruggerone, titolare del Gruppovis, con la presenza di Alessandro Rocco, Area Manager Ford Italia. Il primissimo cliente italiano è un grande amante delle bici, dell’ambiente e appassionato di sport. Anche per questi motivi e passioni ha deciso di comprare la nuovissima muscle car 100% elettrica Mustang Mach-E, un grande esempio di realizzazione e prodotto sostenibili.

Il SUV Ford Mustang Mach-E è disponibile sul mercato in due differenti versioni, una a trazione posteriore, con una dotazione di serie che comprende sistema di infotainment e connettività di ultima generazione e Ford Co-Pilot, l’altra invece a trazione integrale che, oltre a questi elementi all’avanguardia, offre anche cerchi da 19 pollici, le pinze freno rosse e gli inserti della plancia in carbon look. Due anche i livelli di potenza offerti dal pacco batterie del nuovo SUV elettrico di Ford.

Il primo è da 75,7 kWh e l’altro invece arriva a 98,8 kWh con extended range, per un’autonomia massima totale garantita fino a 610 km (WLTP). Per la prima volta in 55 anni, Ford amplia la famiglia Mustang e introduce l’iconica muscle car nell’era dell’elettrificazione, il nuovo SUV elettrico caratterizzato dallo spirito di libertà che ha ispirato la coupé sportiva più venduta al mondo.