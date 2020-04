Ford presenta la Mustang Cobra: nuovo bolide elettrico

editato in: da

Senza dubbio alcuno, la sua specialità è lo scatto. Una disciplina nella quale vuole primeggiare a tutti i costi, sfoggiando caratteristiche e performance da prima della classe. La Ford Mustang Cobra Jet 1400, infatti, punta a imporsi nelle cosiddette “drag race”, le corse di pura accelerazione che si svolgono su un rettilineo lungo 400 metri e riscuotono un immenso successo negli Stati Uniti.

La nuova drag racer della casa dell’ovale blu, però, ha una peculiarità che la contraddistinguerà da tutte le altre auto in gara: è completamente elettrica. Ford, che dall’inizio dello scorso anno ha avviato un processo di conversione che l’ha portata a lanciare decine di modelli elettrificati, compie dunque un ulteriore passo in avanti in questo suo percorso di trasformazione.

Dopo aver lanciato modelli stradali ibridi (come la nuova Puma) e full electric (come la Mustang Mach-E), la casa produttrice statunitense porta la sua tecnologia elettrica anche sulle piste, così da dimostrare da non aver nulla da invidiare a chi sta investendo sull’elettrico ormai da anni e anni. “Abbiamo visto il progetto Cobra Jet 1400 – si legge in una nota stampa della casa di Dearborn – come un’opportunità per iniziare a sviluppare al meglio i nuovi propulsori elettrici a bordo di un’auto da corsa, tipologia di veicolo con cui avevamo già molta esperienza”.

D’altronde, la Cobra Jet ha tutte le carte in regola per eccellere nelle corse di un quarto di miglio. La Mustang full electric da corsa, infatti, è in grado di erogare una potenza di 1.400 cavalli con una coppia istantanea di 1.491 Nm. Una caratteristica, quest’ultima che potrebbe favorire non poco la drag racer di Ford una volta che verrà chiamata a competere sui 402 metri di rettilineo.

Stando alle informazioni rilasciate dalla casa dell’ovale blu, la Mustang Cobra Jet 1400 è in grado di coprire la distanza in meno di 8 secondi e tagliare il traguardo a una velocità di 270 chilometri orari. Non è dato sapere, ovviamente, se i dati siano reali o se, invece, siano frutto di una simulazione da verificare… sull’asfalto. Appare comunque molto probabile che i tecnici e gli ingegneri della casa di Dearborn si siano tenuti qualche asso nella manica per migliorare un tempo già ottimo.