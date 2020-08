MotoGP in TV: dove vedere il GP d’Austria

editato in: da

Altro appuntamento il prossimo week end per la MotoGP, questa volta seguiremo la gara in Austria, il GP di Ferragosto si terrà infatti al Red Bull Ring di Spielberg. Tante le domande a cui bisognerà trovare risposta dopo le ultime gare.

Dopo un dominio Yamaha a Jerez, Quartararo ha avuto grossi problemi a Brno con le Michelin. Anche la situazione in casa Ducati è da capire. Prima vittoria in MotoGP lo scorso week end per Binder, che inizia ora la battaglia per la vittoria del Motomondiale, aspettando il ritorno di Marquez. Pazzesca davvero la gara del sudafricano, che ha recuperato la fuga di Morbidelli e ha dominato il finale di gara, arrivando con più di quattro secondi sull’italiano. Ottime anche le prestazioni di Valentino Rossi, partito decimo e arrivato quinto.

Come al solito, nella programmazione TV, le prove libere, le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta su Sky, nuove dirette a partire da quest’anno anche su DAZN. Per chi non avrà la possibilità di guardare le gare in diretta, sono visibili sia le sintesi delle qualifiche che le gare in differita, il canale è lo stesso: TV8. Vediamo tutte le programmazioni e gli orari per poter vedere il GP d’Austria.

Le dirette sono in programmazione su Sky e DAZN

Venerdì 14 agosto 2020

ore 09.00: FP 1 Moto3

ore 09.55: FP 1 MotoGP

ore 10.55: FP 1 Moto2

ore 13.10: FP 2 Moto3

ore 14.05: FP 2 MotoGP

ore 15.05: FP 2 Moto2

Sabato 15 agosto 2020

ore 09.00: FP 3 Moto3

ore 09.55: FP 3 MotoGP

ore 10.55: FP 3 Moto2

ore 12.35: QP Moto3

ore 13.30: FP 4 MotoGP

ore 14.10: QP MotoGP

ore 15.05: QP Moto2

Domenica 16 agosto 2020

ore 8.20: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

ore 11.00: gara Moto3

ore 12.20: gara Moto2

ore 14.00: gara MotoGP

Programmazione TV8 per seguire il Motomondiale in differita

Sabato 15 agosto 2020

ore 15.30 sintesi QP Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 16 agosto 2020

ore 13.45: gara Moto3

ore 15.00: gara Moto2

ore 16.30: gara MotoGP

Questa è la programmazione delle gare del prossimo fine settimana, è possibile seguire le dirette e riguardare la corsa in differita. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, è stato appena pubblicato il calendario completo MotoGP 2020, si corre solo in Europa.