MotoGP, si corre a Misano: dove vedere la gara in TV

Appassionati di motociclismo attenti, la gara a cui assisteremo il prossimo week end sarà una delle più attese di tutto il campionato, che terrà gli occhi di milioni di spettatori attaccati alla TV, per seguire le fantastiche performance dei propri piloti del cuore.

Per tutti i grandi fan della MogoGP infatti sta per iniziare uno dei più attesi fine settimane dell’anno, parliamo anzi di una fantastica doppietta. La gara di Misano infatti non si terrà soltanto dall’11 al 13 settembre, ma anche nel week end successivo, dal 18 al 20. Oltretutto, gli organizzatori del circuito hanno fatto sapere che si potrà anche assistere come spettatori dal vivo. Potranno infatti partecipare come pubblico nelle giornate di campionato 10.000 persone al massimo.

Una notizia fantastica, visto che le nuove norme legate al contenimento dei contagi a causa dell’epidemia di Coronavirus non permettevano alcun ingresso. La sfida è aperta per le tre classi MotoGP, Moto2 e Moto3, ne vedremo delle belle. Sicuramente non possiamo perderci Andrea Dovizioso che cercherà in ogni modo di raggiungere la vetta del mondiale.

Per chi non potrà essere a Misano, come sempre ci sarà la possibilità di seguire sia le prove libere di venerdì, che le qualifiche di sabato e le gare di domenica in TV.

Il Gran Premio di San Marino verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN, ma qualifiche e gare saranno visibili sempre in diretta anche su TV8.

Programmazione

Venerdì 11 settembre

ore 8.55: prove libere 1 Moto3

ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

ore 10.50: prove libere 1 Moto2

ore 13.10: prove libere 2 Moto3

ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Sabato 12 settembre

ore 8.55: prove libere 3 Moto3

ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

ore 10.50: prove libere 3 Moto2

ore 12.30: qualifiche Moto3

ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

ore 14.10: qualifiche MotoGP

ore 15.10: qualifiche Moto2

ore 16.00: MotoE

Domenica 13 settembre

ore 8.15: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

ore 10.00: gara MotoE

ore 11.00: gara Moto3

ore 12.20: gara Moto2

ore 14.00: gara MotoGP

Tutto pronto per il week end di Misano, sarà possibile seguire la nostra diretta testuale su Virgilio Sport.