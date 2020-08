MotoGP: dove vedere il Gran Premio di Stiria in TV 

editato in: da

Il Motomondiale continua e il prossimo week end si terrà la prima edizione del GP di Stiria, sul circuito austriaco. Come hanno fatto i protagonisti della Formula 1, anche i piloti delle due ruote affronteranno i 4 chilometri e 318 metri dell’impianto.

Potremmo assistere domenica al ritorno di Francesco Bagnaia, casa Pramac Racing, in sella alla sua Ducati dopo aver saltato il GP d’Austria a causa di una frattura della tibia al GP della Repubblica Ceca. Per quanto riguarda invece Marc Marquez, ancora nessuna certezza, dopo l’infortunio avvenuto del GP di Spagna il mese scorso. Il campione del mondo di Honda ha già saltato tre gare.

Il GP di Stiria 2020 verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su DAZN. SkyGo e NowTV permettono agli abbonati di accedere al live streaming, TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) manderà in onda in differita qualifiche e gare. Su Virgilio Sport è possibile seguire la diretta testuale, come per ogni gara.

Le dirette sono in programmazione su Sky e DAZN

Venerdì 21 agosto

Ore 9.00-9.40: Moto 3, Prove libere 1

Ore 9.55-10.40: Moto GP, Prove libere 1

Ore 10.55-11.35: Moto 2, Prove libere 1

Ore 13.15-13.55: Moto 3, Prove libere 2

Ore 14.10-14.55: Moto GP, Prove libere 2

Ore 15.10-15.50: Moto 2, Prove libere 2

Sabato 22 agosto

Ore 9.00-9.40: Moto 3, Prove libere 3

Ore 9.55-10.40: Moto GP, Prove libere 3

Ore 10.55-11.35: Moto 2, Prove libere 3

Ore 12.35-12.50: Moto 3, Qualifica 1

Ore 13.00-13.15: Moto 3, Qualifica 2

Ore 13.30-14.00: Moto GP, Prove libere 4

Ore 14.10-14.25: Moto GP, Qualifica 1

Ore 14.35-14.50: Moto GP, Qualifica 2

Ore 15.05-15.20: Moto 2, Qualifica 1

Ore 15.30-15.45: Moto 2, Qualifica 2

Domenica 23 agosto

Ore 8.40-9.00: Moto 3, Warm Up

Ore 9.10-9.30: Moto 2, Warm Up

Ore 9.40-10.00: Moto GP, Warm Up

Ore 11.00: Moto 3, Gara

Ore 12.20: Moto 2, Gara

Ore 14.00: Moto GP, Gara

Programmazione TV8 per seguire il Motomondiale in differita

Sabato 22 agosto

Ore 15.35: Moto 3, Moto GP e Moto 2, Qualifiche, sintesi

Domenica 23 agosto

Ore 14.00: Moto 3, Gara

Ore 15.30: Moto 2, Gara

Ore 17.00: Moto GP, Gara

Questa è la programmazione delle gare del prossimo fine settimana, è possibile seguire le dirette e riguardare la corsa in differita. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, è stato appena pubblicato il calendario completo MotoGP 2020, si corre solo in Europa.