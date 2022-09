Moto Guzzi, 100 anni: il programma del Motoraduno Internazionale

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Piaggio Il programma del Motoraduno Internazionale Moto Guzzi

Si legge nel sito ufficiale motoradunomandello.com che finalmente, dopo un anno di attesa a causa delle restrizioni per il Covid, che nel 2021 hanno impedito di festeggiare i 100 anni di Moto Guzzi, a Mandello del Lario inizia la grande festa, la più attesa. Dall’8 all’11 settembre sarà organizzata una serie di irrinunciabili appuntamenti per tutti i fan del marchio dell’Aquila e per ogni amante del motociclismo e delle belle moto.

Mandello, a partire da giovedì (ma già da domani sera, mercoledì 7 settembre) diventerà il centro mondiale della passione motociclistica, perché Moto Guzzi rappresenta un patrimonio di storia, tecnologia, stile e fascino senza eguali, in grado di coinvolgere ed emozionare ogni generazione.

Doppio appuntamento per i 101 anni di Moto Guzzi

Per una ricorrenza così importante l’appuntamento sarà doppio: dopo ben 11 anni dall’ultima edizione tornano infatti le GMG – Giornate Mondiali Guzzi – e si affiancano al Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi.

Due eventi speciali, in programma tanti appuntamenti unici che non lasceranno scoperto neanche un attimo dell’intero fine settimana, che si annuncia unico. A Mandello è tutto pronto per festeggiare degnamente i 100 anni della meravigliosa storia di Moto Guzzi, fatta di motociclette appassionanti. Nelle prossime ore il paese si prepara a celebrare il rito della passione per Moto Guzzi sia nella storica fabbrica di Via Parodi 57, sia nell’intera cittadina di Mandello del Lario, paese lombardo sulle sponde del Lago di Como, nei pressi di Lecco, che conta circa 10.000 abitanti, pronto ad accogliere ben 20.000 visitatori da tutto il mondo. Il calendario di eventi per i prossimi giorni è molto ricco. Vediamolo insieme.

Il programma completo del Motoraduno Internazionale Moto Guzzi

Moto Guzzi insieme al Comitato Motoraduno Internazionale stanno preparando una festa che merita il titolo di imperdibile.

Si parte con il FuoriRaduno mercoledì 7 settembre 2022:

ore 9: Moto Tour dei 4 musei- Associazione G.A.MAG – ODV – Piazzale Guzzi;

dalle 10 alle 21: Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazzale stazione;

dalle 10 alle 21: Mandello Città dei Motori – associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione;

dalle 19:30 alle 24: Officina Giorgio Ripamonti – La festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour (qui la storia dell’officina dove è nata la primissima Moto Guzzi nel 1919).

Giovedì 8 settembre 2022

ore 15: inizio raduno – Motorbike rally start – Piazza L. Da Vinci (davanti al Municipio);

dalle 10 alle 18: Mostra – Retrò Village – Lido Comunale;

dalle 10 alle 21: Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione;

dalle 10 alle 21: Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazzale stazione;

dalle 15 alle 20: Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi;

dalle 15 alle 19: Esposizione Moto Storiche – Vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci;

dalle 15 alle 19: Esposizione opere concorso fumetto “La nascita di un mito” – Piazza Leonardo da Vinci;

dalle 10 alle 22: Officina Giorgio Ripamonti – La festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour (dove sarà possibile vedere il grandioso murales realizzato da Geki Trincavelli, che abbiamo intervistato, per i 100 anni di Moto Guzzi);

ore 18: inaugurazione segnavia Città dei Motori;

dalle 15 alle 22: iscrizioni e vendita biglietti lotteria – Subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi;

ore 18.30: apertura cucine;

ore 21: spettacolo musicale – Music show – Piazza Mercato;

ore 21: RIPARTIAMODA100 – il ritorno della carovana del Moto Velo Club Lecco dal giro delle città dei motori – Teatro Comunale – Piazza L. Da Vinci.

Venerdì 9 settembre 2022

dalle 9 alle 22: iscrizioni e vendita biglietti lotteria – Subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi;

dalle 10 alle 18: Info Point – Iscrizioni e vendita biglietti lotteria – Subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazzale Moto Guzzi;

dalle 10 alle 21: Mandello città dei Motori – Associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione;

dalle 10 alle 18: Esposizione Moto Storiche – Vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci;

dalle 9 alle 22: Officina Giorgio Ripamonti – La festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour;

dalle 10 alle 18: Esposizione opere concorso fumetto “La nascita di un mito” – Piazza Leonardo da Vinci;

dalle 10 alle 18: Mostra – Retrò Village – Lido Comunale;

dalle 10 alle 21: Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazzale stazione;

dalle 15 alle 20: Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi;

dalle 10 alle 18: Visita Torre Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence);

durante la giornata: avviamento moto storiche – 8 Cilindri – Vintage motorcycles: eight-cylinders ignition – Piazza L. Da Vinci;

ore 12: apertura cucine;

dalle 10 alle 22: stand customizzatori – customizers stands – Piazza Garibaldi;

dalle 16.30 alle 19: Gruppo Manzoniano Lucie – Giro con le tipiche barche del lago di Como – Ride with the typical boats of Lake Como;

ore 18.30: apertura cucine;

ore 21: proiezione film – “Il coraggio di andare oltre” – Piazza del Comune;

ore 21: spettacolo musica – music show – Piazza Mercato.

Sabato 10 settembre 2022

dalle 9 alle 22: iscrizioni e vendita biglietti lotteria – subscription of the committee & Lottery ticket sale – Piazza Garibaldi;

dalle 10 alle 18: Info Point – Piazzale Moto Guzzi;

dalle 10 alle 18: Mandello Città dei Motori – associazione Bimbi in Moto – Test mini moto elettriche per i piccoli – Piazzale stazione;

dalle 10 alle 18: Esposizione Moto Storiche – Vintage motorcycle exhibition – Piazza Leonardo da Vinci;

dalle 9 alle 22: Officina Giorgio Ripamonti – La festa del prototipo Guzzi-Parodi – Via Cavour;

dalle 10 alle 18: Esposizione opere concorso fumetto “La nascita di un mito” – Piazza Leonardo da Vinci;

dalle 10 alle 21: Mostra – Retrò Village – Lido Comunale;

dalle 10 alle 21: Ema Angius free style show e Muro della Morte (Wall of Death) show – Piazzale stazione;

dalle 10 alle 20: Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura – Piazza Garibaldi;

dalle 10 alle 18: Visita torre Maggiana – Visit of Maggiana’s Tower (Frederick I, Barbarossa’s residence);

dalle 10 alle 18: Visita chiesa di San Giorgio: chiesa dell’alto Medioevo con affreschi datati 1475-1485 – High Middle Ages church with frescoes dated 1475-1485 – San Giorgio;

durante la giornata: avviamento moto storiche – 8 Cilindri – Vintage motorcycles: eight-cylinders ignition Piazza L. Da Vinci;

ore 12: apertura cucine – Opening of refreshment areas;

dalle 10 alle 22: stand customizzatori – Customizers stands – Piazza Garibaldi;

dalle 16.30 alle 19: Gruppo Manzoniano Lucie – Giro con le tipiche barche del lago di Como – Ride with the typical boats of Lake Como;

ore 18.30: apertura cucine – opening of refreshment areas;

ore 21: spettacolo musica – music show – Piazza Mercato.

Domenica 11 settembre 2022