Mole Urbana: l’auto elettrica che sembra una carrozza

Sembrava dover essere solo un progetto lontano dalla realizzazione, ma dopo averla ammirata al Salone Nautico di Venezia e al Salone di Ginevra, la Mole Urbana ha attirato a sé numerosi curiosi anche al MIMO 2021, il Milano Monza Motor Show che si è tenuto tra le vie del capoluogo lombardo tra il 10 e il 13 giugno.

Innovativo e futuristico quadriciclo elettrico realizzato da Umberto Palermo, il piccolo veicolo non è passato inosservato nello stand dedicato in via Dante a Milano. Tra le strade storiche meneghine il quattro ruote dalle forme da carrozza è stato esposto in tutta la sua gamma pre-serie, che vanta quattro versioni: La Small, La Corriera, Il Pick-Up e Il lavoro.

Il costruttore, che ha diramato pochissimi dettagli tecnici sul mezzo, ha optato per un powertrain elettrico per il rivoluzionario mezzo che può raggiungere circa 50 km/h. La batteria che alimenta il propulsore, secondo i rumors, potrebbe garantire un’autonomia che va dai 100 ai 200 km.

Valida soluzione per la mobilità urbana, sia per quanto riguarda il trasporto privato che per l’uso lavorativo, Mole Urbana è stata richiesta già in diversi paesi del mondo, con ordini arrivati anche dal Sud America per un quadriciclo dal design che sembra ancorato al passato ma che è un vero e proprio salto nel futuro.

Per chi fosse interessato a studiarla nei minimi dettagli Up Design, la start up dell’imprenditore Umberto Palermo, non si tira indietro dando la possibilità di prenotare un test drive su uno dei tanti modelli che Mole Urbana ha nella sua nuova e ampia gamma. In occasione del MIMO 2021 è stata siglata poi una partnership con Signature Kitchen Suite (Gruppo LG Electronics) per far conoscere al meglio il mezzo nello showroom che si trova in via Manzoni a Milano.

Per quanto riguarda il prezzo di listino, secondo le stime fin qui emerse, Mole Urbana potrebbe costare tra i 14.000 e i 18.000 euro senza incentivi. Non è escluso, data la natura del mezzo che consente di viaggiare abbattendo le emissioni, che in futuro saranno proposti noleggi a breve e a lungo termine e speciali formule di acquisto dedicate alla clientela business.