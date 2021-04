Il modello sportivo top di gamma della famiglia ID.4

editato in: da

Volkswagen ID.4, si aprono gli ordini: i prezzi in Italia

La Casa di Wolfsburg potenzia la sua offensiva elettrica proponendo un nuovissimo modello sportivo, la ID.4 GTX, variante di vertice della gamma di modelli 100% elettrici ID.4. I suoi due motori, sull’asse posteriore e anteriore, erogano insieme una potenza massima pari a 220 kW (299 CV) e sono in grado di funzionare in sinergia creando una trazione integrale elettrica.

La sigla GTX è usata per identificare la variante sportiva di punta all’interno della gamma ID., è sinonimo di una denominazione carica di sportività, nuova e contemporanea, al mondo dell’e-mobility Volkswagen. Le lettere GT da sempre richiamano il piacere di guida mentre la lettera X oggi rappresenta l’anello di congiunzione con la mobilità del futuro: ecocompatibilità e sportività si integrano alla perfezione. Dopo la ID.4 GTX, seguiranno altri modelli GTX.

La trazione integrale si fonda su un’architettura inedita, basata su due motori elettrici che azionano rispettivamente le ruote posteriori e anteriori mediante un cambio monomarcia. Diversamente da una trazione integrale classica, non esiste nessun collegamento meccanico tra i due assi, per questo infatti non è presente nell’abitacolo il classico tunnel centrale.

I due motori elettrici presentano una struttura compatta e leggera. Un motore sincrono a magneti permanenti in grado di sprigionare 150 kW (204 CV) opera sull’asse posteriore, sull’asse anteriore è montato un motore asincrono (ASM). Il funzionamento sinergico di questi due motori elettrici sviluppa 220 kW (299 CV) di potenza massima, l’auto è in grado di accelerare da 0 a 60 km/h in 3,2 secondi e da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. La velocità massima limitata elettronicamente è di 180 km/h.

Volkswagen ID.4 GTX è una vettura sportiva versatile, facile e divertente da guidare. Il nuovo SUV elettrico è in grado di affrontare con disinvoltura anche percorsi fuoristrada non troppo impegnativi. Il distintivo design dei cerchi è parte integrante del concept relativo all’aerodinamica. Questo modello top di gamma viene offerto di serie con gli esclusivi cerchi Ystad da 20″, a richiesta sono disponibili i cerchi Narvik da 21″. Gli pneumatici delle ruote anteriori sono larghi 235 mm, quelli posteriori 255 mm.

La ID.4 GTX è perfetta anche per i lunghi viaggi. La batteria ha una capacità pari a 77 kWh, per un’autonomia realistica fino a 480 km (WLTP). L’auto mostra un’immagine imponente e sicura di sé. Il suo design è contemporaneo e grintoso, e coniuga il carattere muscoloso tipico di un SUV con un’aerodinamica evoluta. Il design pulito e essenziale sottolinea la sensazione di ariosità all’interno, la plancia sembra sospesa, la consolle centrale è separata da quest’ultima e la sua configurazione flessibile crea una sensazione di ordine e armonia. Il SUV elettrico Volkswagen ID.4 GTX debutterà sui mercati europei nell’estate 2021. In Germania il prezzo base è di 50.415 euro.