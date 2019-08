Ecco i modelli di auto Fiat in uscita nel 2020

editato in: da

Fiat Centoventi, la Panda del futuro: sei cose da sapere

Fiat, l’iconico marchio automobilistico italiano continua la sua produzione di successo anche nel 2020.

Nuovi modelli e nuove tecnologie all’avanguardia, che permettono di realizzare auto sempre più belle esteticamente, comode e confortevoli, sicure. Quello che la clientela attende oggi sul mercato per il prossimo anno è il debutto delle nuove macchine, ormai non si fa altro che pensare ai modelli che usciranno nel 2020 sul mercato. Tutti guardano in silenzio le varie Case automobilistiche, come Bmw, Peugeot e Renault, che stanno proponendo le loro nuove vetture e aspettano con grande impazienza invece quello che ha in serbo Fiat. Gli italiani fremono e sono curiosi delle novità e l’attesa sta finalmente finendo, perché il 2020 vedrà davvero tanti nuovi prodotti con il marchio Fiat, pronti a sbarcare e conquistare la clientela globale.

Uno dei primi nuovi modelli di cui non possiamo fare a meno di parlare è il restyling della Fiat Panda, che continua ad essere l’auto più amata dagli italiani, una delle più vendute in assoluto nella nostra Penisola, una vettura che sarà accompagnata da motorizzazioni innovative sia diesel che benzina e anche ibride, per accontentare tutti. Un’altra Fiat super apprezzata dalla clientela è la Tipo e non smetterà di stupire gli italiani, visto che è pronta a sfoggiare il suo nuovo aspetto esteriore e anche le inedite proposte di motorizzazione. Ma ancora non è tutto, tra i vari restyling proposti appariranno sul mercato anche la nuova Ypsilon, che si svecchierà per mostrare una nuova carrozzeria, dal design innovativo ma non solo, e la nuova Fiat 500 si rifarà il look.

Va bene vedere le iconiche cambiare volto, ma ci saranno sul mercato delle vere novità Fiat? Certo che sì, il 2020 sarà anche l’anno del debutto della nuova Fiat 500 elettrica, che sarà diversa rispetto al modello attuale e che piacerà tantissimo. Ci sarà anche la nuova Fiat Centoventi, non dimentichiamola proprio ora, ne abbiamo parlato un sacco nei mesi scorsi. Oltre a Fiat, Fca ha in serbo differenti novità anche per il Biscione. Innanzitutto a settembre 2020 potremo vedere l’Alfa Romeo Coupé, una nuova sportiva che prende ispirazione dalla tanto amata Giulia, e finalmente avremo sul mercato anche la tanto attesa Alfa Romeo Tonale.