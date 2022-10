Mobilize Duo, il piacere della mobilità in città

Fonte: Ufficio Stampa Mobilize Mobilize presenta Duo e Bento, i quadricicli elettrici per la micro-mobilità urbana

Un nuovo concetto di mobilità urbana: Duo è il micro-veicolo 100% elettrico di Mobilize, il brand del gruppo Renault nato per rompere i codici dell’automobile tradizionale per favorire nuove forme di mobilità e nuovi approcci all’ambiente urbano. Con carrozzeria in polipropilene e grandi porte in vetro che si aprono ad ala di gabbiano, Duo è un veicolo ecologico e dal design rivoluzionario, capace di muoversi agilmente anche nei contesti più angusti delle strade urbane nella massima sicurezza e a zero emissioni.

Mobilize Duo, la nuova mobilità urbana secondo Renault

A poco più di un anno dalla prima presentazione del prototipo EZ 1, Mobilize Duo è pronto per il debutto, che avverrà nell’esclusiva cornice del Salone dell’auto di Parigi, in programma dal prossimo 17 ottobre. Il quarto marchio del gruppo Renault, cui è affidato il compito di guidare la transizione verso una mobilità sostenibile, presenterà al pubblico il quadriciclo 100% elettrico destinato a rivoluzionare la micro mobilità urbana.

Sarà disponibile in due versioni: una che raggiungerà gli 80 km/h, destinata a chi è in possesso di patente B, e una con una velocità massima limitata a 45 km/h, che si potrà guidare senza patente a partire dai 14 anni. Con un’autonomia di 140 chilometri, Duo può vantare una struttura ultracompatta, che lo rende capace di spostarsi facilmente anche negli ambienti più congestionati delle città e perfetto per l’uso nelle zone a traffico limitato.

Lungo 2,43 metri e largo appena 1,30 metri, Duo è un oggetto di mobilità che sfugge ai canoni automobilistici tradizionali: come spiega Patrick Lecharpy, Direttore del Design di Mobilize, l’idea è quella di proporre “una mobilità sostenibile e connessa, ma anche responsabile, accessibile, divertente, pratica, robusta e di semplice utilizzo”. Un look assolutamente urbano, sviluppato a partire da un nuovo rapporto con gli spazi urbani e con la tecnologia.

Fonte: Ufficio Stampa Mobilize

Look urbano ispirato alla cultura Hip Hop

Lo stile di Mobilize Duo trae ispirazione dal mondo dei videogiochi degli anni Ottanta e Novanta: la plancia, in particolare, rimanda in maniera evidente ai leggendari “Ghettoblaster“, i sistemi hi-fi portatili tipici della cultura Hip Hop anni Ottanta. “Duo, al tempo stesso razionale ed emotivo, è stato progettato per il car sharing, ma anche con l’obiettivo di rispondere più ampiamente alle esigenze di un pubblico urbano particolarmente sensibile alle tematiche ambientali”, ha spiegato Eric Diemert, Direttore dei Progetti di Design di Mobilize.

Duo è funzionale e sostenibile: se ne possono parcheggiare tre in un posto auto standard ed è costruito al 50% con materiali riciclati. I pannelli della carrozzeria – personalizzabili in base alle esigenze, sono in polipropilene non verniciato – mentre per paraurti e sottoscocca è stata progettata una plastica con una speciale granulometria che nasconde i graffi e riduce i segni dell’usura.

Nuova connettività per car sharing e flotte aziendali

Mobilize Duo è un “nativo digitale”: dotato di un sistema che consente di scambiare dati in totale sicurezza e in tempo reale con le piattaforme di gestione di aziende o operatori, il piccolo quadriciclo elettrico è pensato per garantire una gestione ottimale di flotte aziendali e servizi di car sharing.

La versione commerciale di Duo si chiama Bento ed è destinata ad artigiani, commercianti, operatori della mobilità ma anche aziende che necessitano di flotte di pool e di servizio che intendano “dare visibilità alla propria attività professionale nello spazio pubblico ma anche soddisfare le esigenze di settori in crescita, come i servizi dell’ultimo miglio», come ha sottolineato Benjamin Manceau, Capo Prodotto Mobilize Duo e Bento.

Innovativi sia nella concezione che nella commercializzazione, Duo e Bento non saranno semplicemente messi in vendita: gli utenti dei microveicoli Mobilize, privati e professionisti, potranno modulare il proprio acquisto pagando al consumo, cioè in base al tempo e ai km percorsi. Ai clienti privati di Duo, Mobilize proporrà abbonamenti flessibili a partire da 3 mesi di noleggio, attivabili comodamente online tramite un percorso digitale appositamente studiato.