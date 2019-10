Mitsubishi, il nuovo suv ibrido di dimensioni da ‘toy car’

editato in: da

Il segmento dei suv sul mercato automobilistico internazionale cresce a dismisura e si afferma con sempre più successo. Per questo motivo le Case produttrici creano sempre più veicoli di questa tipologia e si sbizzarriscono proponendo nuove idee.

È quello che succede oggi con Mitsubishi, che in occasione del Salone dell’Auto a Tokyo ha deciso di svelare un veicolo che va a coprire una particolare nicchia, quella dei modelli di piccole dimensioni, che possiamo definire proprio come dei veri e propri ‘toy off-road’. Dal 24 ottobre al 4 novembre potremo così vedere esposto al Salone il concept del nuovo suv della Casa, un ibrido plug-in compatto.

In realtà le concept car presentate in anteprima mondiale da Mitsubishi al Salone di Tokyo saranno due, il MI-TECH CONCEPT, piccolo suv elettrificato, e il Super Height K-Wagon Concept, nuovo concept K-car.

MI-TECH CONCEPT incarna i valori del messaggio del marchio Drive your Ambition, un suv elettrico che offre piacere di guida e sicurezza senza pari su tutti i terreni in qualsiasi condizione. Un nuovo propulsore ibrido plug-in PHEV ridimensionato e leggero, un sistema 4WD elettrico a 4 motori e un’avanzata assistenza alla guida e sistemi di sicurezza attiva sono tutti elementi che si uniscono in questo piccolo concetto di suv elettrificato.

I visitatori dello stand potranno guardare le dimostrazioni di realtà virtuale che consentono di vedere la concept car mostrata da differenti angolazioni e distanze. Le immagini possono essere ruotate, ingrandite o rimpicciolite, ci sono diversi angoli in cui il pubblico può anche provare la visuale che si ottiene dall’interno dell’auto. Per quanto riguarda invece il Super Height K-Wagon Concept, anch’esso presentato in anteprima mondiale, si tratta del nuovo concetto di veicolo di Mitsubishi che risponde ai desideri di quegli automobilisti che vogliono viaggiare verso nuove e infinite destinazioni. Presenta un ottimo spazio interno, offrendo allo stesso tempo le prestazioni e le funzionalità previste dai veicoli di questa categoria.

Il suv dalle dimensioni di una ‘toy car’ che debutterà al Tokyo Motor Show permetterà ai clienti di vivere nuovi tipi di esperienze di guida, garantendo tranquillità e massima sicurezza sia durante la guida quotidiana, sulle strade urbane che percorriamo ogni giorno, sia durante gite fuori porta, al di fuori delle città e anche su strade dissestate e negli off-road, per i momenti del tempo libero all’insegna dell’avventura. Questo compact-concept unisce in un unico suv tutte le competenze e le tecnologie di Mitsubishi Motors nel campo dell’elettrificazione e della trazione integrale.