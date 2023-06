Mitsubishi Colt: il ritorno inaspettato in Europa

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Mitsubishi Motors Corporation ha annunciato che Mitsubishi Motors Europe BV, consociata di Mitsubishi Motors in Europa, ha presentato la nuovissima berlina compatta Colt per il mercato europeo. Un’auto che conosciamo tutti e che ha fatto la storia per il marchio, torna in una veste inedita nel nostro continente.

La nuova Colt segue le orme della ASX, la più recente generazione, presentata e accolta sin dal suo lancio in Europa a marzo. Si basa sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi ed è una berlina compatta a cinque porte. Il modello sarà prodotto nello stabilimento Renault di Bursa, in Turchia, ed è programmato per essere negli showroom di Mitsubishi Motors in Europa dal prossimo mese di ottobre.

La nuovissima Colt è la settima generazione lanciata in Europa e verrà riproposta sul mercato del Vecchio Continente, con grande sorpresa, per la prima volta dopo nove anni di assenza.

Com’è fatta

La nuovissima Colt presenta un aspetto potente e sportivo, che è di casa nelle città europee. Il frontale riprende il concetto di design Dynamic Shield di Mitsubishi Motors e combina sottili fari a LED nella parte superiore con luci di marcia diurna a LED a forma di L nella parte inferiore. Nella parte posteriore, il paraurti che enfatizza la larghezza dona all’auto un aspetto agile e un gran senso di stabilità.

Il motore

La nuova generazione della Colt, che arriva in Europa dopo 9 anni di assenza, sarà disponibile in un modello full hybrid (HEV) ecologico e in un’altra versione con motore a benzina. La variante HEV propone insieme un motore a benzina da 1.6 litri e due motori elettrici (un alternatore-avviamento e un motore principale), è dotata di cambio automatico multimodale e di una batteria da 1,2 kWh. L’alternativa a benzina proposta invece offre l’opzione di un motore turbocompresso da 1.0 litri con cambio manuale a 6 marce o un motore a benzina da 1.0 litri con cambio manuale a 5 marce.

Tutti i comfort e le dotazioni di serie

Gli interni premium della nuova Colt sono dotati di Smartphone-link Display Audio (SDA) al centro del quadro strumenti. Utilizzando un display da 7 pollici o 9,3 pollici, il guidatore può accedere al sistema Multi-Sense, che consente la personalizzazione dell’esperienza di guida, scegliendo per esempio le modalità di guida (My Sense, Sport o Eco mode), la risposta del motore e dello sterzo, e l’illuminazione ambientale. Inoltre, il sistema audio premium Bose consente un’esperienza audio coinvolgente durante i viaggi. Una serie di funzioni di sicurezza avanzate assiste il conducente, per una guida più sicura.

La Colt è stata prodotta per la prima volta nel 1962, Colt 600, dalla Casa giapponese; è stata popolare per sei generazioni in Europa, con oltre 1.2 milioni di unità vendute tra il 1978 e il 2014.

La nuova generazione sarà basata sulla Renault Clio, la Casa giapponese ha recentemente svelato l’aspetto della nuova generazione dell’utilitaria di successo. Le differenze con la Clio in effetti sono poche, lo notiamo dalle immagini divulgate della Casa. È stata leggermente rivista la trama della mascherina, ovviamente vediamo il logo del tre diamanti sul cofano e la scritta sul portellone, a tutta larghezza. Anche all’interno l’auto sarà molto simile alla cugina Clio di successo, Renault e Mitsubishi – insieme a Nissan – fanno parte della stessa alleanza.

L’auto sarà offerta a listino in tre differenti allestimenti – Basic, Plus e Top – verrà prodotta a settembre in Turchia e sarà pronta a partire da ottobre, venduta con 5 anni di garanzia.