Il mini SUV indiano low cost da 6 mila euro

Il brand auto leader in India, Tata Motors, lancia la sua ultima offerta nella gamma di SUV “New Forever”; si chiama Punch, il primo SUV compatto indiano e il protagonista dell’ambita valutazione Global NCAP a 5 stelle per protezione degli occupanti adulti e 4 stelle per la protezione dei bambini.

Con diverse caratteristiche premium, Tata Punch rafforza i quattro pilastri fondamentali che definiscono tutti i SUV della Casa: design straordinario, prestazioni versatili e coinvolgenti, interni spaziosi e confortevoli e sicurezza al top. Sarà ora disponibile per consegne in oltre 1.000 showroom Tata Motors, ad un prezzo iniziale che al nostro cambio attuale si aggira attorno ai 6.000 euro (i prodotti della Casa indiana sono sempre low cost).

Shailesh Chandra, President ​​Passenger Vehicles Business Unit (PVBU), Tata Motors, ha dichiarato: “Con Punch abbiamo creato una categoria completamente nuova per rispondere alla crescente esigenza di vetture con un vero carattere SUV. Progettato con il linguaggio di design Impact 2.0, Punch è un SUV straordinario e audace. La sua altezza da terra e la posizione di guida dominante offrono un’esperienza di guida esaltante, per affrontare tutte le sfide impreviste anche sulle più difficoltose strade indiane. Il comfort di prima classe, i sistemi di infotainment avanzati e la connettività soddisfano le elevate aspettative dei sempre più esigenti clienti”.

E continua: “Anche prima del suo lancio, Punch è già partito alla grande ottenendo la valutazione a 5 stelle di GNCAP per la sicurezza. Questo è un momento di orgoglio per come Casa automobilistica indiana, continuiamo a mantenere la nostra promessa di sicurezza con quasi tutti i nuovi prodotti sul mercato. Siamo estremamente fiduciosi che Punch già nei prossimi giorni lascerà sicuramente il segno nel dinamico mercato auto indiano”.

Costruito sulla comprovata e moderna architettura Agile Light Flexible Advanced (ALFA), il SUV Punch incorpora diverse innovazioni del settore, per migliorare sia la funzionalità che il piacere di guida. Tata Motors ha adottato un approccio new age e incentrato sull’uomo; il SUV sarà disponibile sia nelle opzioni di trasmissione Manuale (MT) che Automatica (AMT), in quattro distinti allestimenti: Pure, Adventure, Accomplished e Creative, per andare incontro alle esigenze di ogni cliente.

Pure è per coloro che apprezzano il minimalismo e la semplicità e preferiscono la funzionalità senza complicazioni, la versione Adventure si rivolge ai clienti che hanno la passione dell’avventura e amano i grandi spazi aperti. Accomplished è per chi vive in città, che ama quelle caratteristiche utili per la vita attiva nei centri urbani, e infine Creative è stato pensato e creato su misura per i nativi digitali, che preferiscono le informazioni a portata di mano, è ricco di funzionalità per sincronizzarsi con lo stile di vita super tecnologico. I clienti possono scegliere il loro Punch in uno dei sette vivaci colori e personalizzarlo ulteriormente con i pacchetti Rhythm e Dazzle.