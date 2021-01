Le MINI si aggiornano, in concessionaria in primavera

editato in: da

MINI si rinnova: ecco le versioni 2021

La compatta premium originale continua la sua evoluzione. Con un profondo restyling per la MINI 3 porte, per la MINI 5 porte e per la MINI Cabrio, le auto oggi assicurano ancor più divertimento di guida, design espressivo e stile individuale.

Le linee pulite degli esterni evidenziano le caratteristiche esclusive del design, l’innovativo Multitone Roof crea opportunità di personalizzazione uniche: i colori a contrasto per il tetto e per le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono tra le caratteristiche di design più sorprendenti e rendono la MINI una vera pioniera in fatto di personalizzazione. All’interno è stato ridisegnato completamente il cockpit, che oggi sottolinea ancor più il carattere premium della MINI 3 porte, della MINI 5 porte e della MINI Cabrio. Alla gamma di equipaggiamenti standard e opzionali sono state inoltre aggiunte nuove verniciature esterne, cerchi in lega leggera, inedite superfici degli interni e dei sedili, tecnologie innovative nel telaio, nei sistemi di assistenza alla guida, nel funzionamento e nella connettività.

Sono passati 20 anni dal lancio della moderna MINI, vettura che ha fatto la storia dell’automobilismo, e oggi la Casa presenta l’ultima generazione, al top della forma. MINI è una vettura che nasce per offrire modelli premium per il segmento delle compatte, che negli anni si è trasformata in una storia di successo unica e globale. Bernd Körber, Head of MINI, dichiara: “Con l’attuale revisione del modello, la MINI ha raggiunto un livello di maturità che la rende ancora più eccezionale nel segmento delle compatte per quanto riguarda il design, l’essenza del prodotto e la qualità premium. La MINI è l’originale che si distingue dalla massa e continua a reinventarsi”.

Il lancio sul mercato globale dell’ultima edizione dei modelli MINI 3 porte, MINI 5 porte e MINI Cabrio inizierà a marzo 2021. L’aggiornamento del design, della tecnologia e della qualità premium dà nuovo slancio anche alla MINI Cooper SE completamente elettrica. Le ultime versioni, MINI John Cooper Works (modello più veloce e potente) e MINI John Cooper Works Cabrio beneficiano di un ulteriore sviluppo nel design – specifico per il modello – e nella composizione del prodotto.

“La maggior sostanza del prodotto MINI è riscontrabile a prima vista e ovunque”, ha dichiarato la Project Manager Petra Beck. “Questo vale per il design, i materiali e la sensazione di ricercatezza degli interni, così come per le numerose nuove opzioni che riguardano il funzionamento, il divertimento e l’assistenza alla guida”. Le nuove scelte per il design degli esterni ridisegnano l’aspetto inconfondibile della MINI in chiave purista. Soprattutto l’estetica migliorata fa sì che le caratteristiche centrali del design diventino ancora più evidenti e moderne.