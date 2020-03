Mini Remastered, versione unica al mondo: fa girare la testa

editato in: da

Grazie alla passione di un facoltoso collezionista inglese per la Mini Cooper e James Bond, nasce un esemplare unico dell’iconica auto degli anni 60.

Simon Cowell, produttore e conduttore televisivo britannico con un patrimonio stimato che si avvicina al miliardo di euro, ha ordinato alla David Brown di Silverstone una versione speciale della Mini Remastered che vuole celebrare un’altra icona britannica: la Lotus Espirit Turbo usata da James Bond nel film ‘Solo per i tuoi occhi’ del 1981 interpretato da Roger Moore.

La Mini Cooper Remastered è già una versione costosa dell’iconica auto degli anni 60: prezzo di listino a partire da 114 mila euro per un modello che rappresenta la riedizione della prima generazione, costruita con parti fabbricate al giorno d’oggi e arricchita di aggiornamenti per renderla una vettura d’epoca con tutti i confort e i sistemi di sicurezza moderni.

In seguito al lavoro commissionato da Simon Cowell, sulla Mini viene montato un motore da 1.330 cc e 84 cavalli che non raggiunge la potenza di quello della Espirit Turbo, ma è in grado di offrire grandi prestazioni in virtù di un peso ridotto. Nuova la verniciatura esterna che riproduce esattamente quella della Cooper Glow della cartella colori della Lotus, con passaruota e tetto rifiniti in contrasto Fade to Black.

Proprio come sulla Espirit di James Bond, anche sulla Mini Cooper Remastered viene inserita la famosa fascia con la scritta Turbo in Sahara Gold. La tinta si ritrova nella parte centrale dei cerchi componibili BBS da 13 pollici, gli stessi montati sull’auto dello 007. Le pinze, invece, sono verniciate di colore nero.

A completare la straordinaria personalizzazione realizzata dai designer di David Brown per Simon Cowell sono le tre luci supplementari Cibié montati sul paraurti, e i fari anteriori Led che permettono all’esemplare di sfidare qualsiasi missione in notturna.

Anche gli interni della Mini Cooper Remastered ispirata alla Lotus Esprit Turbo di James Bond sono stati magistralmente editati dalla David Brown di Silverstone. Le finiture sono realizzate in impiallacciatura di radica di noce americana scura e i rivestimenti sono in pelle Arctic White e Alcantara bianca.

I quadranti Smiths, infine, sono illuminati a Led e ospitano il sistema di infotainment touchscreen da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android auto.