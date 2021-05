MINI presenta la nuova generazione

editato in: da

MINI si rinnova: ecco le versioni 2021

Con un profondo restyling per la MINI 3 porte, per la MINI 5 porte e per la MINI Cabrio, la Casa automobilistica premium britannica assicura divertimento di guida, design espressivo e stile individuale. La compatta presenta una nuovissima versione di sé.

Le linee pulite degli esterni danno all’auto un tocco purista che evidenzia le caratteristiche esclusive del design. Inoltre, l’innovativo Multitone Roof crea opportunità di personalizzazione uniche. All’interno, il cockpit ridisegnato sottolinea il carattere premium della MINI 3 porte, della MINI 5 porte e della MINI Cabrio. Completano l’aggiornamento le aggiunte accattivanti alla gamma di equipaggiamenti standard e opzionali, nuove verniciature esterne, cerchi in lega leggera, superfici degli interni e dei sedili, tecnologie innovative nel telaio, nei sistemi di assistenza alla guida, nel funzionamento e nella connettività.

Sono passati 20 anni dal lancio della moderna MINI, l’ultima generazione di modelli si presenta al top della forma. Il concept associato al rilancio del marchio, ovvero quello di costruire vetture premium per il segmento delle compatte, si è trasformato in una storia di successo unica e globale. Oggi MINI è il simbolo della guida agile combinata con un look inconfondibile e soddisfa i più alti standard in termini di tecnologia e qualità nella sua classe di veicoli.

Bernd Körber, Head of MINI, ha dichiarato: “Con l’attuale revisione del modello, la MINI ha raggiunto un livello di maturità che la rende ancora più eccezionale nel segmento delle compatte per quanto riguarda il design, l’essenza del prodotto e la qualità premium. La MINI è l’originale che si distingue dalla massa e continua a reinventarsi ancora e ancora”.

In una versione specifica per il modello, l’ampio aggiornamento del design, della tecnologia e della qualità premium dà nuovo slancio anche alla MINI Cooper SE completamente elettrica nel continuare la sua spinta di successo nel segmento dei veicoli a zero emissioni. Le ultime versioni estreme, la MINI John Cooper Works e MINI John Cooper Works Cabrio, beneficiano di un ulteriore sviluppo nel design, specifico per il modello, e nella composizione del prodotto.

Le nuove scelte per il design degli esterni ridisegnano l’aspetto inconfondibile della MINI in chiave decisamente purista. I colori a contrasto per il tetto e per le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono tra le caratteristiche di design più sorprendenti e rendono la MINI una vera pioniera in fatto di personalizzazione. La finitura della carrozzeria comprende tre nuovi colori. Oltre alle verniciature esterne Rooftop Grey metallizzato e Island Blue metallizzato, sarà disponibile anche la variante Zesty Yellow.

Gli interni sono stati ridisegnati, oggi più sofisticati, moderni e di qualità elevata. Novità per la gamma sono i sedili sportivi nella variante colore Light Chequered, che completano la verniciatura esterna in Zesty Yellow. La rinomata qualità del tessuto Black Pearl è dotata di un nuovo ed espressivo look a scacchiera nel tipico stile britannico MINI.

La gamma di motori delle nuove MINI è composta da potenti ed efficienti motori a benzina a tre o quattro cilindri. La tecnologia MINI TwinPower Turbo è composta da un’unità di sovralimentazione integrata nel collettore di scarico, dall’iniezione diretta di benzina e dalla fasatura variabile delle valvole. I motori a 3 cilindri, con una capacità di 1,5 litri, sono disponibili in tre versioni con potenze che vanno da 55 kW/75 CV a 75 kW/102 CV e 100 kW/136 CV. Il motore a 4 cilindri da 2,0 litri genera una potenza massima di 1131 kW/178 CV o 170 kW/231 CV nei due modelli John Cooper Works. E infine, con il suo motore elettrico da 135 kW/184 CV, la MINI Cooper SE offre un divertimento di guida senza emissioni.