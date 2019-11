Mini, il modello più veloce e potente: il prezzo in Italia

editato in: da

Mini John Cooper Works GP è un’auto unica, esclusiva e sportiva che la Casa ha creato in un’edizione speciale e limitata di soli 3mila pezzi, World Premiere al Los Angeles Auto Show a novembre 2019.

La potenza del motore di questa Mini estrema è di 225 kW/306 cavalli, e vanta un tempo di meno di otto minuti sul circuito della Nordschleife del Nurburgring. Ci rendiamo subito conto che sono numeri davvero importanti quelli conosciuti ufficialmente sinora, sicuramente la nuova Mini John Cooper Works GP ne collezionerà altri, staremo a vedere. Per il momento sappiamo anche che il consumo di carburante combinato è di 7.3 litri ogni 100 km e che le emissioni di CO2 combinate sono di 167 grammi per km.

Il motore ultra potente della nuova Mini in edizione speciale e limitata è un quattro cilindri, insieme al know-how nelle corse di John Cooper Works, al telaio appositamente creato e sviluppato e alle soluzioni aerodinamiche ottimizzate, questa vettura estrema stabilisce livelli prestazionali completamente nuovi ed esclusivi per il segmento a cui appartiene (vetture piccole).

La nuova Mini John Cooper Works GP sarà presentata in anteprima mondiale al Los Angeles Auto Show in California, evento che attrae moltissimi visitatori da ogni dove e che quest’anno aprirà al pubblico a breve, precisamente dal 22 novembre al 1° dicembre 2019. Come abbiamo detto l’auto verrà prodotta in un’edizione limitata di 3.000 esemplari nella fabbrica britannica Mini di Oxford ed è il modello più potente ed estremo che la Casa britannica abbia mai realizzato.

Tutti i clienti italiani hanno già da oggi la possibilità di prenotare la propria unica ed estrema Mini John Cooper Works GP nuova di zecca. È possibile farlo grazie a questa piattaforma online ufficiale che guida il cliente interessato passo dopo passo per opzionare la propria vettura, a fronte di un pagamento di 500 euro. L’acquisto chiaramente verrà poi finalizzato direttamente presso il concessionario selezionato dall’utente stesso in fase di prenotazione.

La Casa ha finalmente annunciato il prezzo di vendita del modello più veloce che abbia mai prodotto in questi 60 anni di storia del brand. La nuova Mini John Cooper Works GP è disponibile in Italia con un listino che parte da 45.900 €.