MINI, una lussuosissima riedizione esclusiva

Fonte: David Brown Automotive La compatta britannica celebra i 60 anni di Marshall Edition con un'edizione speciale

Una collaborazione speciale che celebra due dei più grandi miti degli Anni ’60 dello scorso secolo. Nasce (anche) con questo scopo la Mini Remastered Marshall Edition, versione celebrativa della compatta britannica realizzata da David Brown Automotive in edizione speciale e limitata.

Il restmod nasce dalla collaborazione tra David Brown Automotive e la stessa Marshall, che ha voluto celebrare così in grande stile il suo sessantesimo anno di vita. Marshall Amplification veniva infatti fondata a Londra nel 1962 e, in questi sei decenni, si è affermata sul mercato per la qualità dei suoi amplificatori e dei suoi dispositivi musicali. E in questa occasione ha voluto legare il proprio nome a quello di un’altra eccellenza dell’industria britannica: la Mini.

Mini Remastered Marshall Edition: le caratteristiche

Come tutte le altre restmod di David Brown Automotive, anche la Marshall Edition “nasce” dalla vettura ideata nel 1959 da Alec Issigonis, rivista e personalizzata per l’occasione. Basta un’occhiata, anche di sfuggita, per rendersi conto di quanto i designer Marshall (e la storia del celebre marchio britannico) abbiano inciso in questa “restaurazione”.

La livrea è infatti colorata in Marshall Black mentre dettagli e rifiniture sono in Marshall Gold (stesso colore anche per cerchi in lega e pinze dei freni). Insomma, l’iconica combinazione di colori che contraddistingue tutti i prodotti della Marshall Amplification. La stessa palette di colori si trova anche all’interno dell’abitacolo: alle finiture dorate si affianca una tinta “all black” estremamente elegante e raffinata.

Sulla pedaliera, poi, troviamo un’altra “firma” della collaborazione tra David Brown Automotive e Marshall Amplification. Sul pedale del freno troviamo la scritta “Pause”, su quello dell’acceleratore “Play”, mentre su quello della frizione “Skip track”. Insomma, mettersi alla guida della Mini Remastered Marshall Edition sarà un po’ come “giocare” con un lettore musicale.

La vera e propria chicca, però, si trova nel vano posteriore. Qui è stato sistemato un amplificatore combo Marshall DSL1, che “alimenta” un impianto audio degno di una sala registrazione di alto livello. Inoltre, la Mini Remastered Marshall Edition è equipaggiata anche con un paio di auricolari wireless Marshall Motif ANC e una cassa bluetooth Marshall. Tutto l’occorrente per ascoltare musica con la massima qualità possibile.

Sotto il cofano, infine, troviamo il classico motore della serie A da 1,3 litri, con un cambio manuale a cinque marce. Un propulsore capace di sviluppare 83 cavalli di potenza, con una velocità massima di 145 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in poco meno di 9 secondi.

Mini Remastered Marshall Edition: disponibilità e prezzo

Insomma, un vero e proprio pezzo da collezione dedicato, però, a una piccolissima fetta di appassionati del genere. La Mini Remastered Marshall Edition verrà infatti prodotta in appena 60 esemplari (numero tutt’altro che casuale: come gli anni compiuti da Marshall Amplification) e avrà un prezzo decisamente non alla portata di tutti. Chi vorrà comprarne una dovrà sborsare la bellezza di 120 mila euro. Va però detto che parte del ricavato sarà donato al Music Venue Trust, un ente di beneficenza del Regno Unito che sostiene teatri colpiti dalla pandemia di coronavirus.