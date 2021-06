A bordo della MINI John Cooper Works Clubman a Maiorca

editato in: da

Nuova Mini John Cooper Works, la più potente di sempre

La Mini John Cooper Works Clubman fa il giro delle fantastiche baie di Maiorca mostrando il suo stile unico, l’auto vanta un consumo di carburante combinato di 7,9 – 7,4 l/100 km secondo WLTP, 7,0 – 6,6 l/100 km secondo NEDC e emissioni di CO2 combinate di 180 – 168 g/km secondo WLTP, 161 – 151 g/km secondo NEDC.

La MINI in questione, con uno stivaggio che può essere ampliato da 360 fino a 1.250 litri, è un modello compatto premium estremamente sportivo, in grado di offrire abbastanza spazio per i bagagli e partire per le vacanze in tranquillità. L’auto, con la trazione integrale ALL4 di serie, si muove con sicurezza anche quando, per raggiungere un tratto di spiaggia suggestivo, è necessario attraversare strade sterrate o sentieri di ghiaia.

L’equipaggiamento di serie della MINI John Cooper Works Clubman vanta un abitacolo con un flair sportivo, un display multifunzionale sul piantone dello sterzo e un nuovo sistema operativo attraverso il quale le funzionalità del veicolo, l’impianto audio, la comunicazione, la navigazione e le app possono essere usate in modo rapido e intuitivo. Le voci del menu sono ora visualizzate in maniera moderna come live widget sul display touch da 8,8 pollici nello strumento centrale e possono essere selezionate con un movimento di scorrimento simile a quello di uno smartphone.

MINI John Cooper Works Clubman in viaggio per le vie di Maiorca dimostra le grandi qualità della tecnologia di guida e del telaio. Il motore a quattro cilindri da 2,0 litri con tecnologia MINI TwinPower Turbo eroga una potenza massima di 225 kW/306 CV e una coppia di 450 Nm. L’auto scatta da zero a 100 km/h in 4,9 secondi. Il sistema di trazione integrale ALL4, specifico per MINI, contribuisce alla trasmissione della potenza ottimizzata per la trazione.

La sportiva vanta agilità e dinamica di guida di tutto rispetto. Il sistema ALL4 è supportato dal blocco del differenziale integrato nel cambio automatico. L’impianto frenante sportivo sviluppato in collaborazione con Brembo assicura la massima precisione nelle frenate in curva.

La MINI John Cooper Works Clubman rimane affascinante e “fresca” anche dopo diversi giri sulla pista più calda di Maiorca. Il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e il consumo di energia sono stati misurati usando i metodi richiesti secondo il regolamento VO (CE) 2007/715 e successive modifiche. Si riferiscono a veicoli sul mercato automobilistico in Germania. Tutte le cifre sono già state calcolate sulla base del nuovo ciclo di prova WLTP.