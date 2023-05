MINI, edizione limitata dalle prestazioni da urlo: l’anteprima

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa MINI La nuova MINI John Cooper Works 1to6 al Nurburgring

Conosciamo da sempre i fantastici modelli MINI John Cooper Works, che sono costantemente migliorati dal punto di vista delle prestazioni e che portano il concetto di go-kart feeling all’ennesima potenza. Sono le auto da corsa di punta del brand.

Oggi viene presentata in anteprima speciale la nuovissima MINI John Cooper Works 1to6 Edition, un’inedita serie limitata di 999 unità in tutto il mondo, che porta la sportività della trasmissione a livelli mai visti prima, e in modo autentico.

Stefanie Wurst, Head of MINI, ha dichiarato: “I modelli MINI John Cooper Works affondano le loro radici nel motorsport. Con la MINI John Cooper Works 1to6 Edition, celebriamo la leggendaria storia motoristica di MINI e portiamo l’esperienza di guida tipica del marchio ai massimi livelli”, un’occasione da non perdere, soprattutto per i grandi amanti di quest’auto eccezionale, che da sempre rappresenta l’eccellenza nella gamma.

La nuova MINI John Cooper Works vanta il cambio manuale a 6 rapporti, che la rende un modello davvero speciale ad alte prestazioni. Insieme ai pedali in acciaio inossidabile di serie, il cambio manuale meccanico sottolinea le caratteristiche di guida particolarmente prestazionali e l’emozionante race feeling della MINI John Cooper Works. Ed è proprio l’attenzione che la Casa a posto a questa esperienza di guida autentica e senza filtri con il cambio manuale a 6 rapporti che ha ispirato gli ideatori nella creazione del nome 1to6 Edition.

L’edizione limitata da urlo: che stile

La nuova MINI John Cooper Works mostra al pubblico dettagli di design da purista delle corse. Come possiamo vedere già dall’esterno, questa speciale 1to6 Edition si contraddistingue per uno stile unico e prestazioni eccezionali.

Sul frontale notiamo immediatamente la griglia del radiatore con grandi prese d’aria per la regolazione della temperatura del motore e dei freni e nuovi profili in Piano Black. In combinazione con l’elegante colore della carrozzeria Midnight Black, i dettagli di design neri molto raffinati contribuiscono a dare all’auto un aspetto deciso. Anche i caratteristici Side Scuttle laterali e la waistline sono realizzati in Piano Black.

La Bonnet Stripe centrale, specifica per l’edizione e con grafica dedicata, sottolinea la storia sportiva di questo modello di mini: la vediamo dal cofano allo spoiler posteriore e al paraurti posteriore.

La nuova serie limitata MINI John Cooper Works 1to6 Edition incarna l’incontenibile desiderio di libertà di questa macchina, sia in pista che nella guida di tutti i giorni. Il logo dell’edizione nei colori argento, bianco e rosso marca il carattere limitato dell’auto, con badge corrispondenti sul montante C e sulla parte posteriore della vettura, oltre a essere incastonato nei Side Scuttle. I cerchi Circuit Spoke da 18 pollici in Jet Black completano il look eccezionale dell’edizione speciale.

I battitacco con logo specifico sottolineano il carattere esclusivo degli interni non appena si aprono le porte dell’auto. La superficie decorativa in rilievo 3D sul lato passeggero riprende il logo dell’edizione in un raffinato design tono su tono, mentre la scritta nera “One of 999” sulla sinistra del volante sottolinea che si tratta di una nuova edizione limitata, la MINI John Cooper Works 1to6 Edition.

Fonte: Ufficio Stampa MINI

Troviamo il cambio posizionato al centro dell’abitacolo e caratterizzato dai colori del logo dell’edizione con una grafica a sfondo rosso e cuciture in pelle rossa. E non è ancora tutto, perché vediamo la tipica strumentazione centrale MINI che prende spunto dal design con la lunetta rossa e, insieme all’illuminazione ambientale rossa, creare contrasto con il padiglione color antracite.

Il volante sportivo della nuova MINI John Cooper Works 1to6 Edition in pelle nappa mostra il badge autentico sulla razza centrale, lo stesso che ritroviamo poi sui tappetini dell’auto. L’edizione è completata dalla cover per la chiave con il logo 1to6.

L’anteprima mondiale

La nuova MINI si ispira al mondo del motorsport e lo vediamo immediatamente dall’aspetto sportivo, dal suono profondo del motore e dalla presenza del quattro cilindri twinpower turbo. Tutto sulla nuova John Cooper Works limited edition ruota intorno alla guida sportiva e alla massima precisione. Le sospensioni sportive del modello sono state testate su diversi circuiti, tra cui, naturalmente, la Nordschleife del Nürburgring.

La nuova MINI John Cooper Works 1to6 Edition è anche sinonimo del leggendario go-kart feeling e di perfetta maneggevolezza e tramanda, con le sue impressionanti caratteristiche di guida, l’eredità della leggenda delle corse John Cooper.

È proprio per questo motivo che, per la prima mondiale del modello in edizione limitata, la Casa ha scelto una location d’eccezione. La presentazione infatti avrà luogo alla 24 ore del Nürburgring, domenica 20 maggio 2023.

Durante la gara del sabato, una MINI John Cooper Works nella 1to6 Edition, appositamente modificata per questa occasione, insieme alla MINI John Cooper Works del Bulldog Racing Team, aggiungerà un nuovo tassello alla storia ricca di tradizione di MINI nel motorsport.

A partire dal mese di settembre 2023, l’esclusivo modello MINI John Cooper Works 1to6 Edition sarà disponibile in Europa, Stati Uniti, Canada e Messico.