A Milano il Salone dell’auto all’aperto con tutte le novità

Fonte: Ufficio Stampa Al via MIMO 2022 a Milano e Monza: la manifestazione più attesa

MIMO Milano Monza Motor Show al via: il taglio del nastro ha aperto le danze, è iniziata ufficialmente la seconda edizione dell’evento in piazza duomo a Milano. Il momento inaugurale si è tenuto alla presenza del presidente di MIMO, Andrea Levy, e del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Non solo, presenti anche l’Assessore regionale per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala, l’Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva, e poi Geronimo La Russa, Presidente ACI Milano, Giuseppe Redaelli, Presidente Autodromo Nazionale di Monza, e Dario Allevi, Sindaco di Monza.

MIMO Milano: la manifestazione

Il pubblico, da oggi e fino a domenica 19 giugno, potrà vedere i modelli esposti nel centro di Milano con accesso libero e orario prolungato fino alle 23. I visitatori muniti di MIMO Pass, l’accredito gratuito che si può scaricare dal sito ufficiale, avranno anche la possibilità di accedere all’area test drive di Parco Sempione organizzata in collaborazione con Enel X Way, aperta dalle 9 alle 19.

Il programma della giornata continua con lo spettacolo serale in piazza Duomo: alle ore 19 infatti inizierà la Premiere Parade, l’esibizione dinamica delle anteprime e delle novità guidate dai rappresentanti dei brand che sfileranno sul red carpet attorno al Duomo, in mezzo al pubblico. I modelli in parata saranno raccontati da DJ Mixo di Radio Capital.

Il MIMO Pass consente anche l’ingresso a paddock e tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza sabato 18 e domenica 19 giugno e permette di accedere a sconti e convenzioni dedicati per visitare il Duomo di Milano, i Musei Civici di Milano e Monza, oltre a sconti per hotel, ristoranti e impianti sportivi. È lo strumento adatto e indispensabile per accedere a una nuova grande novità del Milano Monza Motor Show: le Case automobilistiche infatti quest’anno hanno deciso di proporre, in occasione della grande manifestazione organizzata nel capoluogo lombardo, tariffe speciali e offerte dedicate a MIMO per i modelli che metteranno a disposizione nei Test Drive. I visitatori, durante le giornate dell’evento, avranno anche la possibilità di procedere all’acquisto della vettura dei loro sogni.

Con il biglietto elettronico si può vedere anche lo spettacolo nell’Autodromo di Monza durante il weekend: sabato 18 giugno passerà l’ultima tappa della storica 1000 Miglia, la corsa partita mercoledì scorso, di cui abbiamo parlato. Saranno più di 300 le supercar e le hypercar moderne che parteciperanno al Trofeo MIMO 1000 Miglia; domenica 19 giugno sarà il turno dei trackday e dei meeting delle vetture.

MIMO 2022: l’evento “diffuso” tra Milano e Monza

La manifestazione si terrà sui territori di Milano e Monza, ma sarà anche in grado di coinvolgere collezionisti e club internazionali, protagonisti di eventi dinamici organizzati non soltanto in Lombardia, ma in tutta Italia.

Il luogo della grande esposizione statica delle vetture sarà principalmente Milano, dove le Case automobilistiche e motociclistiche esporranno in questi giorni i loro migliori modelli e dove si terranno importanti eventi istituzionali. Sempre nel capoluogo, come abbiamo visto, è stata allestita l’Area Test Drive.

A Monza invece – sabato 18 e domenica 19 giugno – supercar, hypercar, auto classiche di pregio e prototipi si daranno appuntamento nelle location centrali della città per sfilate e meeting glamour e, grazie alla partnership con 1000 Miglia, sabato 18 giugno gli equipaggi della gara entreranno nell’Autodromo di Monza, per l’occasione rinominato MIMO, dove si terrà l’ultima prova cronometrata tra i box e i paddock.