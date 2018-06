Riecco il Milano Rally Show, a luglio si corre all’ombra della madonnina

editato in: da

Si scaldano i motori per il secondo appuntamento con il Milano Rally Show, l’evento che vedrà nell’ultimo week-end di luglio sfrecciare nel centro cittadino del capoluogo lombardo alcune delle vetture più interessanti del panorama automobilistico internazionale, facendo sfrecciare in strada sia carrozzerie moderne che d’epoca.

Il preludio della manifestazione si è tenuto a pochi giorni dell’esordio dell’estate con una passerella tra le strade più importanti all’ombra della Madonnina.

Non solo classici rombi di motore, la gara sarà aperta anche a le nuove vetture elettriche per una sfida eco-friendly durante lo Smart EQ ForTwo e-cup‘, la sfida parallela dedicata soltanto alle vetture di nuova generazione a propulsione elettrica.

Le gare si svolgeranno principalmente su tre tracciati realizzati in tre diverse zone della città, non solo il velodromo Vigorelli, le auto sfrecceranno anche nell’area dove è stato ospitato l’Expo nel 2015 e presso l’autodromo di Arese. I nastri di partenza saranno tagliati in piazza Gae Aulenti dove è fissata la partenza della prima prova speciale.

Gli spettatori fremono, e non soltanto per assistere alle entusiasmanti derapate e alle assordanti accelerazioni, ma anche per poter vivere emozioni in prima persona grazie ai giri previsti in Ferrari, le guide con i simulatori della Formula 1, ma anche giri in moto dedicati ai ragazzi disabili.

Alla presentazione dell’evento erano presenti non solo il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, ma anche alcuni volti noti del mondo dei motori come Micky Biasion, ex campione del mondo di rally.

Presente anche il vice presidente della regione Lombardia, Fabrizio Sala, che ha partecipato alla presentazione in tuta da gara, ricordando ai giornalisti presenti che prenderà parte, assieme a Beniamino Lo Presi come navigatore, alle competizioni fuori gara a bordo di una Porsche.

“L’anno scorso – ha dichiarato il primo cittadino della città meneghina – in molti hanno seguito il debutto del Milano Rally Show e sono sicuro che anche questa seconda edizione, con numerose attività collaterali, attirerà tantissimi spettatori. Ci aspettiamo davvero un grande spettacolo di sport”