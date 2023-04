Milano Design Week, protagonista anche il mondo dell’auto

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Milano Design Week, anche le auto sono protagoniste.

Tra gli appuntamenti del Fuorisalone, in occasione della Milano Design Week del 2023 in programma dal 17 al 23 aprile, ci saranno tante iniziative legate al mondo dell’auto, ormai una presenza fissa all’ombra della Madonnina.

Milano Design Week 2023: le auto protagoniste

In prima fila c’è Hyundai che ricopre anche il ruolo di main sponsor del Fuorisalone 2023. Lo stand del brand sudcoreano sarà presente in via Solferino, nella storica sede del Corriere della Sera: qui i visitatori potranno ammirare da vicino la Ioniq 6, protagonista di un’opera interattiva.

Calendario molto fitto per Audi che è co-producer della mostra d’interni “Design Re-evolution”: la Casa tedesca si prepara ad allestire la sua House of Progress all’interno della Piazza del Quadrilatero, la recente shopping area realizzata nella corte dell’Hotel Portrait. In via Montenapoleone, invece, Audi esporrà SQ8 e-tron, il suo SUV coupé elettrico e sportivo.

Al pari di Audi, anche Cupra sarà presente alla Design Week con un percorso di installazioni realizzate all’interno del Cupra Garage di Corso Como, situato a pochi passi dai grattacieli di Gae Aulenti. Il percorso prende il via all’esterno del concept store del marchio catalano, andando ad accompagnare i visitatori alla scoperta di una versione ancora più sostenibile del design, con materiali sempre più rispettosi dell’ambiente, come i polimeri riciclati e la pelle vegana.

Fuorisalone 2023: le novità di Lancia e Maserati

Non potevano mancare i marchi italiani alla Milano Design Week del 2023: uno dei più attesi è sicuramente Lancia che all’evento meneghino presenterà il suo nuovo concept Emozione Pu+Ra. Con la showcar inizia la collaborazione tra Lancia e la maison d’arredamento Cassina, inaugurando il progetto Sustainability che ha alla base la sostenibilità. L’inedita concept car dell’azienda torinese sarà caratterizzata da una reinterpretazione in chiave moderna del panno Lancia attraverso un velluto realizzato interamente con fibre naturali.

Restando all’interno del Gruppo Stellantis che domina nelle vendite dei veicoli a basse emissioni, a Milano sarà presente Peugeot che presenterà la hypercar 9X8 con un’inedita livrea ideata da J. Demsky, celebre visual artist spagnolo che si ispira agli anni 90. Grande attesa anche per Citroen che mostrerà al pubblico la nuova concept car Oli, selezionata come parte della short list del RoPlastic Prize 2023, evento di punta del progetto-manifesto “RoGUILTLESS PLASTIC 2023” nella categoria Emerging High Technology.

Sono tre le auto one-off, di cui una digitale, che Maserati porterà nel Capoluogo della Lombardia e potranno essere ammirate, su prenotazione, all’interno dello spazio Maserati Rossocorsa Milano situato in viale di Porta Vercellina al numero 16. Si parte dalla Gran Turismo One-off Prisma per passare alla Gran Turismo One-off Luce che presenta una carrozzeria con base a specchio, decorata con un motivo dinamico dal colore quasi impercettibile. Il modello digitale, invece, porterà la firma del musicista e designer Hiroshi Fujiwara.

Presenti per la Milano Design Week del 2023 anche Lexus e Smart. Lexus porta un’installazione dell’architetto Suchi Reddy: un’opera intitolata “Shaped by Air” che trae ispirazione dalle forme della Lexus Electrified Sport. Smart, invece, presenta il suo nuovo SUV elettrico in via Tortona 31, nello spazio esterno del concept living di Archiproducts Milano: Smart #1.