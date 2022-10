Le migliori auto usate ricondizionate a meno di 10mila euro

Fonte: Autohero Le cinque migliori auto usate sotto i 10mila euro

Oggi, 31 ottobre, si celebra la Giornata Mondiale del Risparmio, istituita nell’ottobre del 1924 in occasione del Primo Congresso Internazionale del Risparmio, volto a promuovere un uso migliore, individuale e sociale, della ricchezza. Ed è proprio in occasione di questa giornata, che lo shop online di auto usate Autohero ha preparato la classifica delle cinque migliori auto usate e ricondizionate da poter comprare, con un prezzo inferiore ai 10.000 euro.

Sappiamo benissimo che stiamo vivendo un periodo complicato per i nostri risparmi, le famiglie italiane sono in difficoltà a causa della crisi energetica e dello stato di instabilità attuale. Una situazione generale complessa, che ha spinto gli italiani a comportamenti più prudenti dal punto di vista finanziario. Secondo la Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani), i risparmi degli italiani ammontano a oltre 5.256 miliardi di euro, con una crescita di quasi 1.700 miliardi (+50%) nell’ultimo decennio.

Questa attitudine al risparmio è maggiore quando si pensa all’acquisto di un bene di valore, come l’auto. Si tratta infatti una spesa importante, nella quale la componente del prezzo è determinante. Vediamo quali sono, secondo Autohero, le cinque migliori auto usate e ricondizionate sotto i 10.000 euro.

La Top 5 di Autohero

Al primo posto troviamo la mitica Fiat Panda, che è sempre in vetta tra le auto più amate e comprate dagli italiani. Il modello entry level della gamma Fiat è la soluzione perfetta per chi desidera una citycar simbolo di italianità, riuscendo comunque a prestare attenzione alla spesa.

Anche al secondo posto si piazza una vettura del Gruppo Stellantis, modello storico: Lancia Ypsilon. Presentata per la prima volta nel 2003, oggi la city car è arrivata alla sua seconda generazione e continua a essere apprezzata, soprattutto dal target femminile, per la sua estetica elegante e chic e per la sua fascia di prezzo.

Terzo posto per Dacia Sandero, che nasce già come modello low cost, veicolo caratterizzato da un rapporto qualità-prezzo ottimo e, anche per questo, molto apprezzato dalla clientela sin dal suo lancio, nell’ormai lontano 2008, quando arrivò come alternativa entry level alle vetture di segmento B tradizionali. La sua estetica piacevole l’ha portata in poco tempo a essere la più apprezzata della gamma.

Quarta in classifica la Toyota Aygo, che piace ai clienti affezionati al segmento delle citycar grazie alle sue dimensioni super compatte, alla dotazione di serie interessante e all’esperienza di guida essenziale ma soddisfacente in grado di offrire. È l’auto perfetta per muoversi agilmente nel traffico cittadino e, grazie al prezzo, è la scelta giusta per poter risparmiare senza troppi compromessi.

Volkswagen UP! (oggi anche elettrica) infine è la vettura perfetta per chi deve muoversi nel traffico cittadino. Dimensioni esterne contenute ma abitacolo spazioso e confortevole. Visibilità ottima, sterzo leggero per le manovre, ma sempre preciso così come il cambio. Altra auto usata ricondizionata tra le migliori sul mercato.

Come comprare l’auto usata

Come sottolinea Autohero, quando si parla di convenienza, non pensiamo solo alla componente economica. Comprare una vettura online, infatti, è un processo facile, sicuro e veloce. Autohero, piattaforma online disponibile 24/7 e da qualsiasi luogo, presenta diversi filtri di ricerca per rendere la navigazione più semplice e intuitiva.

Presenta anche una gallery di foto molto dettagliate, grazie alle quali l’utente può vedere l’auto in tutte le sue parti, piccole imperfezioni incluse. Un ulteriore elemento di comodità e convenienza è la possibilità di ricevere la propria auto usata direttamente a casa. Autohero mette in vendita solo auto di sua proprietà, tutte disponibili in stock, totalmente controllate e ricondizionate secondo i suoi standard di qualità.