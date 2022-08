MG4 Electric, l’eccezionale crossover è ordinabile: i prezzi

Fonte: Ufficio Stampa Il nuovo crossover MG4 Electric è ordinabile

La nuova MG4 Electric è pronta per sbarcare sul mercato automobilistico europeo il prossimo autunno: agilità in alluminio e acciaio, arriva il nuovo crossover elettrico dall’aspetto sportivo distintivo e accattivante, che già dalle prime immagini attira sguardi di pura ammirazione. Il fascino di questa E-car a due volumi di segmento C deriva da un frontale suggestivo e da un posteriore dinamico.

L’auto vanta fari a LED e linee affilate davanti, e un posteriore movimentato dalle linee multiple, oltre a un tetto bicolore che conferisce alla vettura un’aerodinamica sofisticata. La nuova MG4 Electric sarà il primo modello della Casa basato sulla nuova piattaforma MSP (Modular Scalable Platform).

MG4 Electric: lo stile inconfondibile del brand

MG Motor segue una chiara strategia di progettazione dei veicoli, ogni sua vettura viene realizzata per andare incontro alle aspettative del target di riferimento, mantenendo le caratteristiche distintive della famiglia MG Motor. “Per quasi un secolo, MG Motor ha sviluppato vetture innovative per clienti sportivi e dallo spirito giovane. Anche nell’attuale era dei veicoli puramente elettrici”, ha dichiarato Shao Jingfeng, Global Design Director di SAIC Motor Passenger Vehicle Company. “Il compito che i designer devono affrontare ora è quello di trasmettere all’esterno il concetto e i valori del marchio attraverso prodotti intelligenti. Con questa missione in mente, abbiamo coinvolto i nostri studi di design globali – il SAIC Design Center di Shanghai e l’Advanced Design Studio di Londra. Abbiamo anche collaborato con il Royal College of Art e altre istituzioni con l’obiettivo di condurre una ricerca di mercato globale e di utilizzare queste conoscenze per sviluppare congiuntamente la MG4 Electric”.

Il frontale distintivo dell’auto colpisce al primo sguardo: sorprendenti i fari, oltre agli indicatori di direzione verticali, che generano un aspetto vivace come parte delle linee dinamiche sopra lo splitter anteriore. Le luci diurne, con ben 28 LED che formano sei strisce verticali in fibra ottica, donano al frontale un disegno molto pulito. Gli abbaglianti e gli anabbaglianti in tre vani riflettenti su ciascun lato, insieme agli indicatori di svolta a LED, creano un’immagine da vera E-car.

Al posteriore troviamo uno spoiler a doppia ala, che rappresenta l’estremità del tetto bicolore e della sua sofisticata aerodinamica. Le luci posteriori a LED riprendono le linee laterali scolpite.

L’abitacolo dell’auto: less is more

Gli interni della nuova MG4 Electric sono lineari e user-friendly, l’atmosfera è piacevole e rivela la presenza diffusa della tecnologia. L’abitacolo è stato progettato per massimizzare lo spazio disponibile con pannelli strumenti ed elementi di controllo leggeri, utilizzando materiali di alta qualità e cura nelle soluzioni. Il design flottante della console centrale crea spazio generoso e utile come quello per lo smartphone. Il volante a due razze regolabile in quattro posizioni presenta comandi dal design minimal.

Lancio e prezzi di listino

Aperti i pre-ordini sul sito ufficiale di MG, per chi si registrerà sul sito entro il 12 settembre 2022 e finalizzerà l’acquisto della nuova MG4 Electric entro il 30 novembre 2022, si sarà la possibilità di scegliere senza alcun sovrapprezzo la vernice metallizzata. Per il lancio della nuova MG4 Electric è stato scelto un colore brillante: l’arancione. L’arrivo sul mercato è previsto per il prossimo autunno, in tutte queste colorazioni: Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Brighton Blue e Fizzy Orange.

I prezzi di listino, secondo quanto è stato riportato in una nota sul sito di MG Italia, partiranno da 30.000 euro per la variante con pacco batterie da 51 kWh.