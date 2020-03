Mercedes Vito, la nuova versione è anche elettrica: i prezzi

editato in: da

Mercedes Vito è specialista nelle attività commerciali e di servizi, il suo successo si basa su punti di forza quali versatilità, flessibilità e un rapporto prezzo/prestazioni equilibrato. Oggi il veicolo è stato ampiamente aggiornato, la nuova versione è ora ancora più attraente.

Tra le novità ci sono anche eVito Tourer privo di emissioni, auto elettrica a coppia elevata e autonomia fino a 421 chilometri, e la nuova, efficiente e potente generazione diesel a quattro cilindri della famiglia di motori OM 654.

Nuovi prodotti e funzionalità nell’infotainment e nei sistemi di assistenza e miglioramenti nella progettazione completano il lifting. La nuova Mercedes Vito può essere ordinata dal 1° aprile 2020. I prezzi partono da 22.598,10 euro. L’eVito Tourer sarà disponibile invece dalla prossima estate.

Sin dal suo lancio, la Mercedes Vito, che viene prodotta in Spagna, è stata uno dei migliori furgoni di medie dimensioni e più versatili. Dall’introduzione avvenuta nell’autunno del 2014 sono state vendute più di 508.000 unità dell’attuale terza generazione. Grazie alla sua versatilità, Vito è un partner consolidato per le PMI, in particolare quelle con un massimo di cinque veicoli. Più del 70% di tutti i furgoni Vito viene utilizzato in tali condizioni.

Pia Herkewitz, Product/Marketing Management Mercedes-Benz Midsize Vans, ha dichiarato: “L’ampia gamma di nuovi sistemi di assistenza e la nuova generazione di motori continuano a confermare la storia di successo di Vito e la rendono ancora più attraente. Come in precedenza, la disponibilità di carico e la diversità delle varianti sono tra le migliori del segmento. Le nuove offerte di infotainment soddisfano anche le crescenti esigenze dei nostri clienti commerciali”.

Benjamin Kaehler, capo di eDrive @ VAN di Mercedes-Benz Vans, ha spiegat: “Il nuovo Mercedes-Benz eVito Tourer stabilisce parametri di riferimento nel suo segmento per quanto riguarda l’idoneità e l’usabilità di tutti i giorni. Grazie alla funzione di ricarica rapida e ad una gamma più elevata rispetto al suo predecessore, può essere utilizzato in modo flessibile. Sottolinea la nostra idea di furgone privo di emissioni”.

Le velocità massime del modello elettrico di 140 km/h di serie e 160 km/h con attrezzature speciali assicurano rapidi progressi sia all’interno che all’esterno del traffico urbano. Grazie alla sua strategia di funzionamento intelligente, Mercedes-Benz eVito Tourer carica anche le batterie durante la guida.