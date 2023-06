Mercedes Vision-One Eleven: collezione esclusiva

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

La storia di Mercedes-Benz è fonte di ispirazione per il futuro. Dalla stella a tre punte alle porte ad ali di gabbiano, al design “cab forward”: nel corso dei decenni, i team di designer della Casa hanno creato e affermato degli elementi unici, diventati icone e oggi ancora inconfondibilmente associati al brand, dando forma al mito Mercedes-Benz e creando desiderio. Il team di designer continuerà a sviluppare lo stile iconico del marchio per rafforzare ulteriormente questo patrimonio e portarlo vivo nel futuro.

L’esclusività di Mercedes-Benz

Mercedes offre eccezionali possibilità di personalizzazione, pezzi unici frutto di collaborazioni particolari, edizioni speciali e da collezione limitate, show car pionieristiche, veicoli di ricerca e concept: tutti elementi che possiamo definire come l’opera dell’esclusività per Mercedes-Benz.

I Mercedes-Benz Design Center danno importanti impulsi per il continuo sviluppo della filosofia di design della purezza sensuale e per la creazione di tendenze con nuove idee di design. Presso l’International Design Center di Carlsbad, il team di progettazione crea carrozzerie di showcar, studi di veicoli e concept di mobilità per il futuro.

Fa un ottimo lavoro, cogliendo le tendenze stilistiche in loco, analizzandole e implementandole in modo creativo. Lo stile di vita californiano e la vicinanza alla Mercedes-Benz Research & Development North America influenzano il sito. A Carlsbad prende vita una forma di creatività molto particolare, che lascia il segno nel design delle vetture del marchio e apre nuove prospettive.

La nuova Vision One-Eleven

Con la Mercedes-Benz Vision One-Eleven, la Casa ha deciso di presentare al pubblico una concept car sportiva che reinterpreta progressivamente la C 111, icona del brand negli anni Settanta. Come il suo storico predecessore, l’auto per il futuro è in grado di combinare perfettamente un design straordinario con la tecnologia di guida più innovativa.

La Vision One-Eleven utilizza i motori a flusso assiale di YASA, che hanno una densità di potenza ineguagliabile, di gran lunga superiore a quella dei motori radiali, pur essendo estremamente leggeri. Al fianco di questo progetto, la Casa lancia anche la collezione Limited Edition 1 of 111: per la prima volta uno studio di design iconico viene accompagnato da una collezione lifestyle composta da cinque pezzi esclusivi. La nuova concept car sportiva presenta un colore a dir poco straordinario, eccezionale sono anche i singoli accessori che riflettono anche gli elementi di design caratteristici.

I designer si sono serviti della realtà aumentata (AR) per creare un’esperienza utente visionaria per l’anteprima della Mercedes-Benz Vision One-Eleven, creando anche un modello di prova virtuale degli interni. L’abitacolo fisico e l’interfaccia digitale si fondono senza soluzione di continuità, in modo che praticamente l’intera auto diventi un’interfaccia utente.

Con il programma di personalizzazione MANUFAKTUR, Mercedes-Benz offre un numero sempre maggiore di opzioni di design esclusivo al massimo livello artigianale. Da una scelta di colori su misura a un’ampia gamma di allestimenti interni esclusivi, una Mercedes può essere adattata esattamente al proprio gusto personale.

E infine Mercedes entra nel mondo degli NFT (Non-Fungible Token) che le permettono di sostenere nuove dimensioni strategiche dello sviluppo digitale del brand e del business. Attraverso gli NFT, Mercedes-Benz sta creando connessioni ed esperienze con nuovi pubblici. La Casa della Stella a Tre Punte sta collaborando con l’artista Harm van den Dorpel per creare arte digitale basata su blockchain. Una nuova applicazione per auto che permette di sperimentare opere d’arte digitali nel veicolo sarà testata per la prima volta sulla nuova Mercedes-Benz Classe E.