Mercedes-Benz toglie i veli dai facelift di Nuova EQA e Nuova EQB, i due SUV “di ingresso” nel mondo della mobilità elettrica della Casa di Stoccarda. Due modelli rinnovati nell’estetica, nelle motorizzazioni e negli equipaggiamenti, con funzionalità sempre più avanzate e smart a supporto del guidatore. Insomma, nuove in tutti i sensi.

Un ulteriore passo in avanti verso il processo di elettrificazione intrapreso ormai da qualche anno dalla Casa della Stella. I due SUV full-electric avranno una maggiore autonomia e funzionalità ad hoc per velocizzare la ricarica del battery pack. A questo si aggiunge un processo di produzione ottimizzato per ridurre l’impatto ambientale dei veicoli sin dalle loro fasi iniziali: l’obiettivo di Mercedes-Benz è quello di rendere CO2 neutrale l’intero ciclo di vita di tutti i nuovi veicoli entro il 2039.

Com’è Nuova EQA: caratteristiche, equipaggiamenti e funzionalità

L’evoluzione di Nuova EQA è visibile già a una prima, sfuggente, occhiata. Il nuovo Black Panel con Star Pattern è il biglietto da visita di un SUV caratterizzato da un design decisamente sportivo. Ma le novità estetiche non si limitano al nuovo frontale: anche il retrotreno è stato rivisto e ottimizzato (anche da un punto di vista aerodinamico), con una nuova firma luminosa e un nuovo paraurti.

All’interno dell’abitacolo, ancora più spazioso che in passato, trova spazio il nuovo volante multifunzione, grazie al quale sarà possibile controllare diverse funzioni dell’auto senza distogliere lo sguardo dalla strada, e il display centrale con il quale interagire con il sistema di infotainment proprietario MBUX. Fanno il loro esordio all’interno dell’abitacolo anche i “mondi sonori” che, insieme all’illuminazione di atmosfera, ti permetteranno di creare un ambiente rilassante a tuo piacimento.

Sul fronte dell’autonomia e della ricarica, Nuova EQA fa segnare diversi progressi. L’ottimizzazione aerodinamica e nuovi pneumatici ad alta resistenza al rotolamento consentono di raggiungere i 560 chilometri di autonomia (secondo i parametri WLTP). Il sistema Plug&Charge, invece, velocizza le operazioni di ricarica del SUV full-electric presso le colonnine di ricarica pubbliche abilitate al servizio.

Non mancano poi diversi sistemi di assistenza alla guida, che renderanno più confortevoli e sicuri i viaggi, anche su lunghe percorrenze. Funzioni come l’Active Lane Keeping Assist e una nuova serie di sensori renderanno i vostri spostamenti più sicuri.

Nuova EQA sarà disponibile sul mercato con tre diverse estetiche: Progressive, Electric Art e AMG Line.

Prezzo e disponibilità Nuova EQA

Nuova EQA potrà essere ordinata a partire dall’autunno 2023 per poi comparire negli showroom Mercedes-Benz a partire dal primo trimestre 2024. Riserbo più completo per quel che riguarda il prezzo: il colosso di Stoccarda non ha ancora reso noto il listino, per il quale sarà necessario attendere ancora alcune settimane (per farvi un’idea, comunque, potete sempre consultare il vecchio listino.

Com’è Nuova EQB: caratteristiche, equipaggiamenti e funzionalità

Il design degli esterni di Nuova EQB rende il SUV elettrico 7 posti di Mercedes-Benz ancora più “massiccio” e aggressivo che in passato. Il frontale è dominato dal Black Panel con motivo Star Pattern, lo stesso che troviamo anche negli altri modelli elettrici della Stella di ultima generazione (EQE ed EQS, tanto per fare due nomi). Il posteriore, con la nuova firma luminosa, è stato rivisto per ottimizzare l’aerodinamica. Non manca poi la possibilità di aggiungere un gancio di traino, con una capacità massima fino a 1.700 kg.

All’interno dell’abitacolo spicca il nuovo volante, ancora più ergonomico che in passato, la nuova consolle centrale con display touchscreen e spazi ottimizzati per un comfort superiore sia nei lunghi viaggi stradali sia nell’offroad.

I sistemi e le funzionalità del Mercedes me Charge consentono poi di ricarica più in fretta il battery pack di Nuova EQB. Anche in questo caso gli utenti potranno utilizzare il sistema Plug&Charge, grazie al quale è possibile ricaricare il veicolo senza che sia necessario autenticarsi o pagare a fine ricarica (il costo sarà automaticamente addebitato sul sistema di pagamento legato al proprio Mercedes Id).

Così come visto per EQA, anche Nuova EQB arriverà sul mercato in tre differenti varianti. Le estetiche Progressive, Electric Art e AMG Line consentiranno di arricchire gli equipaggiamenti sia da un punto di vista estetico sia da un punto di vista funzionale.

Prezzo e disponibilità Nuova EQB

Come per la sorellina minore, ci sarà da aspettare qualche settimana prima di poter ordinare il SUV 7 posti Mercedes-Benz: gli ordini si apriranno nell’autunno 2023. Per vedere dal vivo EQB negli showroom della rete nazionale si dovranno invece attendere le prime settimane del 2024. Per avere un’idea sui possibili costi, potete rifarvi al vecchio listino EQB: quello aggiornato del facelift non è infatti stato ancora reso noto.