Mercedes Marco Polo, veicolo ideale per le vacanze in libertà

Mercedes Marco Polo, per i viaggi in piena libertà

Design rinnovato, nuova motorizzazione diesel quattro cilindri da 239 CV, sistema di sospensioni pneumatiche AIRMATIC, maggiore sicurezza grazie a DISTRONIC, Brake Assist attivo e specchietto retrovisore interno digitale, nuova generazione telematica e di infotainment: questo è tutto quello che si può provare a bordo del nuovissimo Mercedes Marco Polo, il van per le vacanze.

Potenza e efficienza di Mercedes Marco Polo

A bordo del nuovo Marco Polo ACTIVITY si viaggia all’insegna della potenza e dell’efficienza, sia nelle gite fuori porta che per gli impegni del quotidiano. Il veicolo compatto per il tempo libero della Casa della Stella dallo scorso anno è per la prima volta offerto nella versione da 176 kW (239 CV), la nuova motorizzazione top di gamma eroga una coppia massima di 500 Nm. Marco Polo ACTIVITY 300 d passa da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, con una velocità massima di 210 km/h. Con il restyling, sono state comunque mantenute le seguenti varianti di potenza: 250 d da 140 kW (190 CV), 220 d da 120 kW (163 CV), 200 d da 100 kW (136 CV) e 170 d da 75 kW (102 CV).

La motorizzazione di ingresso 170 d, dotata del diesel quattro cilindri OM 622, è disponibile in combinazione con la trazione anteriore e il cambio manuale a 6 marce. Le altre motorizzazioni sono offerte con cambio automatico 9G-TRONIC e trazione posteriore; per i più esigenti è disponibile anche la trazione integrale. Il motore diesel quattro cilindri OM 654 è molto efficiente nei consumi e vanta emissioni bassissime.

Da ottobre 2020 per il van Marco Polo è disponibile anche il sistema di sospensioni pneumatiche AIRMATIC, una peculiarità nel segmento, che porta con sé ulteriori vantaggi a livello di consumi, ma aumenta anche il comfort di marcia. Tramite l’interruttore DYNAMIC SELECT nella consolle centrale, il conducente può scegliere velocemente tre diversi programmi di marcia. Con un programma, il veicolo si solleva fino a 35 millimetri, ad una velocità fino a 30 km/h. Nel programma Sport il veicolo si abbassa fino a 10 millimetri, mentre nel programma Comfort rimane all’altezza standard.

Mercedes Marco Polo: la sicurezza in viaggio

Ottima la sensazione di sicurezza che si prova a bordo del nuovo Marco Polo, con l’ultima generazione infatti il numero dei sistemi di sicurezza e assistenza a bordo aumenta, passando dagli attuali 10 a 13.

Per la prima volta è disponibile il Brake Assist attivo, che riconosce l’eventuale pericolo di una collisione con il veicolo che precede, emettendo un segnale di avvertimento visivo e acustico. Se il conducente reagisce, il sistema genera una pressione frenante adeguata alla specifica situazione, altrimenti resta attivo per supportare eventuali manovre improvvise finalizzate a evitare l’impatto. Nel traffico urbano, il Brake Assist attivo è in grado di reagire in presenza di veicoli fermi o di pedoni che attraversano la strada.

Il DISTRONIC è un’altra grandiosa novità; si tratta di un sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza, in grado di mantenere quella impostata dal conducente rispetto al veicolo che precede. Il sistema accelera autonomamente e frena con la metà della potenza frenante per rispettare la distanza di sicurezza. Nuovissimo anche lo specchietto retrovisore interno digitale. Una telecamera HDR nel lunotto trasmette quello che succede dietro il veicolo al display dello specchietto. Così è garantita una visuale senza limiti anche quando il bagagliaio è carico fin sotto il tetto. Lo specchietto retrovisore interno digitale passa dall’immagine della telecamera alla vista analogica, dando la possibilità al conducente di guardare all’interno dell’abitacolo.

Divertimento alla guida a bordo di Mercedes Marco Polo

Il nuovo Marco Polo ACTIVITY non è solo più dinamico, efficiente nei consumi e sicuro, ma vanta anche importanti aggiornamenti all’interno. Offre la ricezione radio digitale (DAB+), già la predisposizione per autoradio di serie può essere configurata a richiesta con DAB+. Si può così godere di una ricezione radio chiara e senza interferenze, anche in qualsiasi zona di campeggio. Il sistema Audio 10 comprende un’interfaccia Bluetooth con funzione vivavoce, i sistemi infotainment Audio 30 e Audio 40 offrono poi un touchscreen da 7 pollici con integrazione per smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.

Nuove le bocchette di aerazione in uno sportivo look a turbina. In abbinamento al nuovo pacchetto, la cromatura di alcuni elementi decorativi e la plancia centrale incorniciata con un’accattivante lacca lucida. All’esterno invece vediamo la nuova griglia del radiatore con un design inedito, combinata con i paraurti verniciati. La Stella Mercedes è sistemata al centro della griglia del radiatore ed è incorniciata da tre lamelle zigrinate di colore nero. La mascherina del radiatore è disponibile a richiesta in look cromato.

Mercedes Marco Polo: l’intera famiglia

La gamma è disponibile sul mercato dal 2017 e comprende oggi tre modelli, distribuiti in oltre 20 mercati in tutto il mondo:

la versione ACTIVITY , basata su Mercedes Vito (dallo scorso anno anche elettrico), il modello di accesso nella famiglia Marco Polo. Si contraddistingue soprattutto per l’elevata molteplicità di varianti a livello di motore e trazione e per la massima variabilità all’interno. Per quanto riguarda la dotazione di sedili, si va dai cinque posti di serie ai sette, possono essere spostati in avanti lungo le apposite guide. In questo modo, in pochi secondi si può contare su un bagagliaio con capacità di carico più che raddoppiata. Per la notte si può ricorrere al letto integrato nel tetto sollevabile o al sedile tre posti/divanetto. Una variante che si rivolge soprattutto alle famiglie giovani con due o più bambini che amano una vita attiva e alle persone sempre in movimento che desiderano spazio per le attrezzature sportive e le attività all’aperto, alla ricerca della massima indipendenza;

, basata su Mercedes Vito (dallo scorso anno anche elettrico), il modello di accesso nella famiglia Marco Polo. Si contraddistingue soprattutto per l’elevata molteplicità di varianti a livello di motore e trazione e per la massima variabilità all’interno. Per quanto riguarda la dotazione di sedili, si va dai cinque posti di serie ai sette, possono essere spostati in avanti lungo le apposite guide. In questo modo, in pochi secondi si può contare su un bagagliaio con capacità di carico più che raddoppiata. Per la notte si può ricorrere al sollevabile o al sedile tre posti/divanetto. Una variante che si rivolge soprattutto alle famiglie giovani con due o più bambini che amano e alle persone sempre in movimento che desiderano spazio per le attrezzature sportive e le attività all’aperto, alla ricerca della massima indipendenza; poi c’è Marco Polo HORIZON , versatile per quanto riguarda la configurazione dei sedili e offre fino a cinque posti letto. Quello che colpisce di questa variante però è soprattutto il design, che richiama da vicino il suo veicolo base, ovvero Classe V. Con la sua ampia scelta di equipaggiamenti a richiesta, come per esempio AMG Line, Marco Polo HORIZON è perfetto per tutti i gusti. Si rivolge soprattutto alle persone più attente e sensibili alle nuove tendenze , che sono alla ricerca di un veicolo versatile e funzionale per brevi vacanze e attività all’aperto ma che non vogliono comunque rinunciare a un look elegante nella vita di tutti i giorni;

, versatile per quanto riguarda la configurazione dei sedili e offre fino a cinque posti letto. Quello che colpisce di questa variante però è soprattutto Con la sua ampia scelta di equipaggiamenti a richiesta, come per esempio AMG Line, Marco Polo HORIZON è perfetto per tutti i gusti. Si rivolge soprattutto alle persone più attente e sensibili alle , che sono alla ricerca di un veicolo versatile e funzionale per brevi vacanze e attività all’aperto ma che non vogliono comunque rinunciare a un look elegante nella vita di tutti i giorni; infine c’è il modello di punta, Marco Polo, basato su Classe V (ancora a listino), che si è già rinnovato da qualche mese e completa la famiglia degli autocaravan e veicoli compatti per il tempo libero di Mercedes-Benz. Il modello offre di serie spazio per quattro persone ed è dotato di blocco cucina e armadietto portabiti, oltre al sedile/divanetto. È quindi il compagno di viaggio perfetto per i soggiorni più lunghi.

Mercedes Marco Polo: listino prezzi

Il prezzo di listino del van parte da 35.808 euro per Marco Polo 170 d PC ACTIVITY fino ad arrivare a 60.092 euro per la variante 300d Automatic 4MATIC PC.