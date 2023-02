Mercedes e Google: un’esperienza di guida mai vista prima

Fonte: 123RF Il navigatore di un'auto

È possibile rendere unico e inimitabile un viaggio in auto sfruttando a pieno un sistema di navigazione d’ultima generazione mai visto prima? Questa è la domanda dalla quale, probabilmente, è partita Mercedes, interrogativo che ha trovato una risposta certa: sì, e per farlo serve collaborare con chi ha nella navigazione il pane quotidiano. Chi allora se non Google per stringere una collaborazione per rendere l’esperienza di guida su una Mercedes ancora più unica ed elitaria, un binomio perfetto per regalare a tutti i possessori di un’auto del brand tedesco un sistema altamente tecnologico e avanzato.

Mercedes e Google uniscono le forze

La Casa di Stoccarda ha quindi avviato i contatti con l’azienda californiana, giungendo all’accordo che presto porterà in ogni Mercedes un sistema sofisticato e più intelligente che mai. Una partnership strategica tra i due colossi, quello delle quattro ruote e quella informatica, volta a rendere unica l’esperienza di guida.

Per far ciò Mercedes e Google hanno pensato ad accelerare ulteriormente l’innovazione automobilistica creando un’esperienza digitale di auto di lusso di nuova generazione dove la Casa mette le quattro ruote e gli americani i sistemi di navigazione. Una sorta di “Mercedes Maps” per tutte le auto della Casa della Stella a tre punte, le prime vetture ad avere un’esperienza di navigazione con il proprio marchio, basata sui nuovi dati e sulle nuove funzionalità di navigazione di Google Maps Platform.

L’accordo prevede che la Casa avrà accesso all’offerta geospaziale leader di Google, che comprende informazioni dettagliate sui luoghi, informazioni sul traffico in tempo reale e predittive, percorsi automatici e altro ancora. Grazie all’integrazione di queste funzionalità nel prossimo Sistema Operativo Mercedes-Benz (MB.OS), i clienti potranno quindi godere di un’esperienza di navigazione superiore, grazie alla facilità di utilizzo e alla grafica eccezionale sullo schermo ad alta risoluzione dell’auto (Mercedes che ha da poco presentato la nuova serie limitata da collezione).

L’accordo tra tedeschi e americani

Il primo grande passo dell’unione tra Mercedes e Google è l’apertura ai clienti della Casa dell’accesso a Place Details fornito dall’azienda americana, che li aiuterà a trovare informazioni dettagliate su oltre 200 milioni di aziende e luoghi in tutto il mondo, compresi orari, foto, valutazioni e recensioni. Place Details è già disponibile su tutti i veicoli dotati dell’ultima generazione di MBUX nei mercati di riferimento (qui vi abbiamo parlato della grande novità in arrivo su Google Maps).

Ola Källenius, CEO di Mercedes-Benz, ha commentato entusiasta: “Google è da molti anni leader nel settore delle mappe e della navigazione. Con la nostra partnership strategica, siamo entusiasti di creare servizi unici e di elevare il livello di comodità per i nostri clienti. Il sistema sarà profondamente integrato nella nostra interfaccia utente Mercedes-Benz e sarà completamente collegato alle funzioni rilevanti del veicolo, come lo stato di carica”. Soddisfazione anche da parte di Google, che col CEO Sundar Pichai ha sottolineato: “Oltre a consentire a Mercedes-Benz di progettare un’interfaccia di navigazione personalizzata, forniremo le nostre capacità di intelligenza artificiale e di dati per accelerare gli sforzi di sostenibilità, far progredire la guida autonoma e creare un’esperienza cliente migliorata”.