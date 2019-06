Mercedes GLS, ecco la regina dei suv

editato in: da

Mercedes GLS: il suv più lussuoso e grande di Mercedes

Mercedes presenta GLS, il nuovo grande suv, il prodotto più completo che la Casa di Stoccarda abbia mai realizzato.

Un’auto in grado di donare più eleganza ai futuri acquirenti, ma anche più spazio e maggiore comfort nell’abitacolo. Suv dalla presenza imponente, grazie alle sue dimensioni notevoli che sono aumentate ancora in questa nuova generazione. La lunghezza infatti vede 77 mm in più e 22 mm ulteriori invece per la larghezza. Anche il passo è più lungo, precisamente di 60 mm, e di questo che trae grande beneficio l’abitabilità, si nota in particolar modo sulla seconda fila dei sedili.

Gli interni sono molto confortevoli e assicurano un alto livello di spaziosità e abitabilità grazie alle tre file di sedili a regolazione completamente elettrica. In particolare possiamo vedere la terza fila di sedili che si abbassa elettricamente nel pianale per aumentare il volume del vano di carico sino a 2.400 litri, la seconda invece si ripiega fino a creare una base piana.

Per la prima volta la nuova Mercedes GLS offre al pubblico anche una versione a sei posti con due sedili singoli Comfort nella seconda fila. I modelli del nuovo grande suv della Stella disponibili sul mercato italiano sono solo il Premium e il Premium Plus, i prezzi di listino partono da 85.923,50 euro ed è disponibile il pacchetto AMG Line.

La regina dei suv Mercedes GLS gode di un gran comfort delle sospensioni superiori, doti da fuoristrada di livello eccellente e una grandiosa maneggevolezza, questo è possibile grazie all’assetto attivo E-Active Body Control, basato sul sistema a 48 V. L’auto, come anche la GLE, adotta tutti i nuovissimi sistemi di assistenza alla guida Mercedes Benz di ultima generazione, per il supporto a favore del guidatore. Grandiose sono anche l’agilità dell’auto su strada e le performance in off road, grazie alla nuova trazione 4Matic.

La nuova Mercedes GLS è il grande suv della Casa della Stella che vanta un’aerodinamica di un livello mai visto prima d’ora, fa registrare infatti il record nel segmento. Tra le tante funzioni innovative una delle grandi novità è l’autolavaggio, un’opzione in grado di preparare l’auto ad entrare nel sistema di autolavaggio solamente grazie ad un apposito tasto. La Casa di Stoccarda ha voluto dare il meglio di sé svelando la regina dei suv.