Mercedes GLE Coupé, tra le nuove declinazioni c’è anche l’ibrida

Il nuovo suv coupé Mercedes GLE promette elevati standard

Mercedes GLE Coupé è uno dei suv di maggiore successo della Casa, un’iconica vettura che esprime sportività. Oggi la Casa della Stella lancia sul mercato cinque nuove differenti versioni dell’auto, realizzate su misura per i clienti italiani.

Le differenti declinazioni sono Sport, Premium, Premium Plus, Premium Pro e Ultimate, allestimenti diversi che si caratterizzato tutti per la ricca dotazione di serie e personalità decise e ben distinte. Già dalla versione Sport, Mercedes GLE Coupé si distingue per equipaggiamenti esclusivi tra cui spiccano i fari Mulibeam Led, sedili in pelle, Blind Spot Assist, pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°, portellone posteriore Easy pack e climatizzatore automatico Comfortmatic con quattro zone climatiche.

È la volta della versione Premium, che offre tutti gli equipaggiamenti della Sport, ha il look esterno AMG Line, il sistema di sospensioni attive Airmatic, cerchi da 20” con la possibilità di richiedere quelli da 21”. Grazie alla predisposizione per chiave digitale è, inoltre, possibile utilizzare una scheda NFC o l’adesivo amovibile come chiave alternativa. I sedili con Memory Package aumentano il comfort a bordo.

Sulla versione Premium Plus vediamo gli equipaggiamenti delle versioni Sport e Premium arricchirsi ulteriormente dei cerchi da 21”, il tetto panorama scorrevole, il Sound System Surround Burmester, i sedili climatizzati e la plancia e le linee cintura delle porte in pelle sintetica Artico. Il lato tech di questa versione della Mercedes GLE Coupé è evidenziato dal pacchetto Comfort KEYLESS-GO e dalla funzione realtà aumentata.

La Premium Pro è la versione dalle performance elevate e si vede subito anche dall’estetica, con i cerchi AMG da 22” a 5 doppie razze che sottolineano l’indole sportiva. L’Head-up Display, l’ENERGIZING package, il pacchetto assistenza alla guida e il Magic Vision Control portano ad un livello superiore la dotazione tecnologica.

La versione Ultimate del suv Mercedes GLE Coupé rappresenta la massima espressione del concetto di lusso, tecnologia e sportività. Tutto è di serie, non serve chiedere altro. ENERGIZING Package Plus con sedili Multicontour riscaldati e ventilati, riscaldamento sedili posteriori e volante multifunzione riscaldabile, interni EXCLUSIVE, plancia e linee di cintura delle porte in pelle e Chiusura servoassistita delle portiere. Il massimo anche in termini di sicurezza, con il Pacchetto di assistenza alla guida Plus.

La nuova Mercedes GLE Coupé coniuga la sportività e l’eleganza di un coupé con la tecnologia e le performance dell’icona suv per eccellenza. In occasione del lancio saranno disponibili i modelli 350 d e 400, con motori diesel a sei cilindri e la Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé che in Italia è omologata come vettura ibrida. Grazie alla nuova trazione integrale 4MATIC con torque on demand e una riduzione del passo, i propulsori assecondano uno stile di guida che privilegia il lato più sportivo del suv. Pronta al debutto anche sulla versione Coupé una motorizzazione ibrida plug-in.