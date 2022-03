Mercedes GLC, una special edition per il SUV bestseller

Mercedes GLC è stato lanciato nel 2016 in Italia, e da quel momento, ha conquistato più di 49.000 clienti. Tra i punti di forza della vettura, in cima ci sono senza dubbio le eccellenti prestazioni su strada e offroad, l’abitabilità, il comfort e le funzionalità premium. Tutte caratteristiche che si mixano perfettamente con un look incisivo, una nuova configurazione dei comandi, il sistema di Infotainment MBUX, innovativi sistemi di assistenza alla guida e una nuova gamma di motori.

La special edition di GLC: le novità

Il bestseller della Stella si presenta in questa inedita ‘special edition’, che rende ancora più esclusiva la versione premium, offrendo un allestimento unico, con un look estremamente sportivo. La Night Edition Plus, disponibile solo sulla versione Coupé, porta a bordo di GLC il Pacchetto Night per gli esterni, i cerchi AMG da 20″, le pedane laterali, il tetto panorama, il Multibeam LED e l’Urban Guard, l’antifurto Mercedes me con il servizio di tracking che, in caso di furto, comunica direttamente alle Forze dell’Ordine le informazioni utili a recuperare il mezzo. La Night Edition Plus, oltre a presentarsi con un look estremamente esclusivo, si distingue anche per l’elevato vantaggio cliente.

Gli elementi principali di Mercedes GLC Night Edition Plus

A proposito di design, sono nuovi i paraurti anteriore e posteriore e la mascherina del radiatore, che esaltano il look in stile SUV. I fari a LED High Performance, ulteriormente appiattiti, ora sono di serie così come le luci posteriori interamente a LED. Tra le innovazioni nell’abitacolo figurano pregiati display in stile MBUX, il display multimediale con comando touch e un nuovo volante multifunzione, oltre a colori ed elementi decorativi inediti.

La special edition adotta la nuova generazione di motori a quattro cilindri a benzina e diesel Mercedes-Benz. Il sistema a 48 volt con EQ Boost offre funzioni supplementari per i motori a benzina che contribuiscono a ridurre il consumo di carburante e ad incrementare agilità e comfort.

Mercedes GLC e GLC Coupé sono equipaggiate di serie con il sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) comprensivo delle funzioni ampliate “Hey Mercedes” e del sistema di assistenza per gli interni MBUX (a richiesta). La gestione comfort dei programmi Energizing (a richiesta) collega in rete diversi sistemi per il comfort all’interno della vettura e sfrutta la regolazione della luminosità e della musica per creare moltissimi programmi finalizzati al benessere.

Dal punto di vista estetico, la famiglia GLC è caratterizzata da un look decisamente sportivo con diverse citazioni al mondo offroad. Superfici modellate e dettagli incisivi come gli elementi cromati, i fari ridisegnati e la mascherina del radiatore pronunciata donano alla vettura il suo carattere da fuoristrada. Negli interni, la lavorazione di alta qualità e i materiali pregiati, come vari tipi di legno a poro aperto, si abbinano alla facilità d’uso dei comandi. Entrambe le versioni di GLC sono dotate di serie del moderno sistema di Infotainment adattivo MBUX.

I sistemi di assistenza alla guida sono stati notevolmente ampliati. Con l’interruttore Dynamic Select è possibile selezionare diverse curve caratteristiche: nelle impostazioni Sport e Sport lo smorzamento è più rigido, mentre la modalità Comfort assicura una marcia particolarmente confortevole e la modalità Eco una taratura più attenta ai consumi. A seconda dell’assetto, in abbinamento all’equipaggiamento a richiesta pacchetto tecnico Offroad sono disponibili anche due programmi Offroad.

I motori

Mercedes GLC e GLC Coupé adottano la nuova generazione di motori a quattro cilindri benzina e diesel, anche ibridi plug-in. A bordo di GLC 200 4MATIC e GLC 300 4MATIC il quattro cilindri M 264 ha sostituito il precedente M 274, e il quattro cilindri diesel OM 654 il precedente OM 651. Fondamentale la riduzione delle emissioni di CO2 grazie alle nuove motorizzazioni, che rappresentano un’evoluzione sistematica nell’abbattimento dei consumi.