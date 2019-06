Mercedes GLB, presentato il nuovo suv compatto con anima offroad

editato in: da

Mercedes è pronta a lanciare entro la fine del 2019 il nuovo suv che si trova a metà strada tra la GLA e la GLC.

Si tratta infatti di Mercedes GLB, il suv presenta un look fuoristrada e può essere proposto sia nella versione a 5 posti che a 7 posti. Se vogliamo paragonarla a qualche veicolo dello stesso segmento presente sul mercato e lanciato dai competitor potremmo nominare ad esempio Volkswagen Tiguan Allspace, Seat Tarraco, Nissan X-Trail, Land Rover Discovery Sport o ancora Skoda Kodiaq.

Per quanto riguarda l’estetica della nuova vettura, all’esterno possiamo vedere subito forme massicce e linee verticali. Frontale largo e piatto, gruppi ottici a Led, andamento crescente della linea cristalli laterale molto curiosa. L’apertura delle porte è ampia in senso verticale, gli sbalzi sono ridotti garantiscono doti da fuoristrada, uniti a scivoli metallici. Dando invece uno sguardo agli interni possiamo vedere le migliori doti in ambito di tecnologia, mixando anche praticità e lusso, come è solita fare la Casa della Stella.

Mercedes GLB sfoggia robuste maniglie alle portiere, grande doppio display di strumentazione e Infotainment MBUX e elementi tubolari in alluminio sparsi per plancia e console centrale. Differenti i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione presenti anche sulle sorelle, come GLC. Non può mancare l’Active Distance Assist Distronic che regola la velocità impostata e l’Active Lane Change Assist che permette di cambiare corsia con il solo indicatore di direzione.

Il nuovo suv della Stella nasce con trazione anteriore, ma può essere richiesto anche con la trazione integrale 4Matic che trasferisce parte della coppia motrice anche all’asse posteriore. Il guidatore potrà selezionare il programma off-road, in modo che la distribuzione della trazione possa essere divisa al 50% davanti e 50% dietro. In ambito di motorizzazioni la Mercedes GLB al lancio sarà proposta con due versioni benzina e tre diesel. Ci sarà quindi la GLB 200 a trazione anteriore con il 1.3 benzina da 163 CV, la GLB 250 4Matic con il quattro cilindri a benzina di due litri, con una potenza totale di 224 Cv e 350 Nm di coppia. infine vediamo i diesel GLB 200 d a trazione anteriore col 2.0 da 150 CV, GLB 200 d 4Matic e GLB 220 d 4Matic che ha potenza e coppia incrementate che arrivano fino a 400 Nm e 190 Cv.