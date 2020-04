editato in: da

Nuovo Mercedes GLA: come cambia il suv della Stella

Nuovo Mercedes GLA completa l’attuale generazione di compatte come ottavo modello della gamma della casa tedesca.

Al tempo stesso rappresenta il punto di accesso alla fortunata famiglia di SUV del marchio. Mostra un carattere molto più forte del modello precedente: nuovo GLA misura in altezza 1.611 millimetri, vale a dire oltre 10 centimetri in più del suo predecessore.

La posizione più alta dei sedili, tipica dei SUV, garantisce anche maggiore spazio per la testa nel vano anteriore. Anche lo spazio per le gambe nel vano posteriore è cresciuto notevolmente, nonostante GLA abbia perso un centimetro e mezzo in lunghezza.

Gli elementi di design tipici dei modelli offroad sono il frontale verticale, gli sbalzi corti davanti e dietro e i cladding protettivi su tutti i lati.

I modelli 4MATIC dispongono di serie del pacchetto tecnico Offroad, che comprende un programma di marcia in più, l’ausilio alla marcia in discesa, un’animazione Offroad nel display multimediale e, in abbinamento ai fari MULTIBEAM LED, una speciale funzione di illuminazione per la guida in fuoristrada.