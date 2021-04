Mercedes EQS, l’elettrica per i clienti del segmento del lusso

editato in: da

Arriverà in Europa ad agosto ma verrà presentato al pubblico a breve, il 15 aprile. Si tratta di Mercedes EQS, nel corso delle ultime settimane, la Casa ha iniziato a condividere immagini e informazioni del suo nuovo modello interessante.

In effetti, solo pochi giorni fa avevamo visto gli interni dell’auto, simili a quelli di una navicella spaziale. L’EQS è il membro autonomo e completamente elettrico della gamma Classe S. Consentirà ai clienti del segmento di lusso di beneficiare di tutti i vantaggi di un’architettura completamente elettrica rispetto allo spazio e al design. Con un’autonomia fino a 770 km (secondo WLTP), l’EQS soddisfa i requisiti di una berlina progressiva nel segmento S-Class, presentando un nuovo record mondiale di aerodinamica per le auto di serie.

La nuova generazione di veicoli elettrici nel segmento lusso ed executive si basa su un’architettura sviluppata su misura, che è scalabile in ogni aspetto e può essere utilizzata su tutte le serie di modelli. L’interasse e la carreggiata così come tutti gli altri componenti del sistema, in particolare le batterie, sono variabili grazie al design modulare. Il concetto del veicolo è quindi ottimizzato per soddisfare ogni esigenza di una famiglia di modelli elettrici a batteria orientata al futuro.

La nuovissima berlina della Stella avrà una gamma ampia, è il costruttore stesso a confermarlo. Vi saranno versioni a trazione posteriore (con singolo motore eATS elettrico sull’asse in questione) e con l’integrale 4Matic, realizzate con l’installazione di una seconda unità eATS sull’asse anteriore. La Casa ha anche fornito un’altra informazione, quella relativa alla variante entry level, che disporrà di 333 CV e 550 Nm. Per tutte, la velocità sarà limitata elettronicamente a 210 km/h.

L’EQS segna il lancio di una nuova generazione di batterie con densità di energia significativamente più elevata. La più grande delle due batterie ha un contenuto energetico di 107,8 kWh, il 26% circa in più rispetto all’EQC. La nuova berlina elettrica Mercedes EQS può essere caricata fino a 200 kW nelle stazioni di ricarica rapida con corrente continua. A casa o nelle stazioni di ricarica pubbliche, l’EQS può essere comodamente caricato fino a 22 kW con CA utilizzando il caricabatterie di bordo.