Mercedes EQB, le prime indiscrezioni sul nuovo suv elettrico

editato in: da

Mercedes EQC, la nuova elettrica conferma la qualità del brand

Mercedes parla di EQB, il nuovo suv elettrico che dovrebbe arrivare sul mercato nel prossimo anno, per andare a potenziare la gamma di vetture a zero emissioni del brand. L’auto è stata pensata per collocarsi a metà tra l’EQA e l’EQC.

La piattaforma utilizzata per la creazione del nuovo suv elettrico della Stella è la stessa di Mercedes GLB, suv versatile e spazioso proposto dalla Casa per tutta la famiglia e mezzo che per la prima volta nel segmento di riferimento sfoggia, su richiesta, anche la versione a sette posti. Si tratta di un’auto dalle proporzioni poderose, caratterizzate da sbalzi corti e un design orientato alla guida in fuoristrada, trazione integrale 4MATIC a richiesta e luci speciali per offroad.

Ma torniamo al nuovo suv elettrico Mercedes EQB che, come l’EQA e l’EQC, in base a quello che è stato pubblicato sul sito britannico autoexpress.co.uk, presenterà un paio di fari sottili, una nuova griglia del radiatore completamente rivisitata e un paraurti anteriore aerodinamicamente efficiente.

Robert Lesnik, direttore del design esterno di Mercedes, ha dichiarato: “Crediamo che ogni Mercedes abbia bisogno di un volto. È qualcosa che abbiamo introdotto su EQC e che mostreremo sulle altre auto elettriche. Ci saranno diverse variazioni sia all’anteriore che al posteriore, in tutta la famiglia EQ, ma condivideranno tutti un linguaggio di stile similare”.

Il nuovo suv elettrico di Mercedes, che verrà presentato molto probabilmente nel 2021, secondo le indiscrezioni che circolano sul web, sarà basato su una versione modificata delle MFA2, la stessa che il brand utilizza per le nuove Classe A, Classe B e CLA. Il propulsore potrebbe essere simile a quello di EQA, con un motore elettrico su ciascun asse e un pacco batteria montato sul dorso. Mercedes GLB, come abbiamo visto, è disponibile anche nella versione a sette posti.

Per quanto riguarda invece la nuova EQB molto probabilmente non verrà offerta anche in questa configurazione speciale, visto che i motori elettrici e la batteria richiederanno maggiore spazio. Il nuovo suv elettrico Mercedes EQB dovrebbe avere una potenza di circa 275 cavalli e raggiungere un’autonomia di 450 km. Ovviamente al momento si tratta solo di indiscrezioni e di qualche timida conferma da parte della Casa, ancora non ufficializzata. Aspettiamo di sapere più informazioni da parte di Mercedes.