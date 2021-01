Mercedes EQA, svelato il nuovo SUV elettrico compatto 

editato in: da

Mercerdes EQA, il nuovo Suv compatto dal cuore elettrico

Mercedes EQA è la nuova auto a trazione elettrica del brand, l’estetica testimonia il ‘modern luxury’ del marchio Mercedes-EQ. I sistemi di assistenza intelligenti sono al servizio del guidatore in differenti modi, lo aiutano a evitare incidenti o a adottare una guida previdente e efficiente, o ancora con la navigazione con Electric Intelligence.

Si aggiungono poi delle funzioni uniche di Mercedes Benz, come MBUX (Mercedes-Benz User Experience, abbiamo visto di recente il nuovo hyperscreen). La nuova EQA fa parte della famiglia di compatte della Casa. Mostra il suo stretto legame con GLA, portando con sé tutte le caratteristiche di questo SUV e combinandole con un’efficiente trazione elettrica. Mercedes EQA viene prodotta a Rastatt (Germania) e a Pechino (Cina) e sarà disponibile in concessionaria dalla primavera 2021.

Debutta con la versione EQA 250, con una potenza di 140 kW e un’autonomia nel ciclo NEDC di 486 chilometri. La batteria agli ioni di litio a due livelli è posizionata come elemento strutturale nel sottoscocca e ha un contenuto di energia di 66,5 kWh La trazione elettrica è stata disaccoppiata dagli organi meccanici del telaio e dalla carrozzeria, per garantire gli standard elevati del brand in fatto di comfort acustico e vibrazionale.

Il design moderno e la facilità di utilizzo sono due caratteristiche di spicco di EQA. Con questo modello Mercedes offre per la prima volta ai clienti un’auto del segmento delle compatte completamente elettrica, idonea all’uso quotidiano e dall’ottima autonomia. Grazie all’MBUX le vetture del marchio sono diventate delle assistenti mobili. Con EQA la Casa fa un ulteriore passo avanti, proponendo funzioni intelligenti come la navigazione con Electric Intelligence sono integrate in MBUX e facilitano ulteriormente l’uso.

L’estetica testimonia il ‘modern luxury’, EQA presenta una mascherina Black Panel con Stella centrale tipica di Mercedes-EQ. Un altro elemento di design tipico delle auto elettriche di Mercedes-EQ è la fascia luminosa anteriore e posteriore. Dettagli blu nei fari rafforzano il look tipico di Mercedes-EQ. In esclusiva sono disponibili cerchi in lega leggera con dimensioni massime di 20 pollici in versione bicolore o tricolore con elementi decorativi in parte di color oro rosé o blu.

A richiamare il carattere elettrico degli interni di Mercedes EQA ci sono un nuovo elemento decorativo retroilluminato e dettagli color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sulla chiave. Il modello speciale Edition 1 presenta sedili in pelle traforata attraverso la quale si intravede il tessuto blu. La navigazione di serie con Electric Intelligence favorisce la navigazione, calcolando il percorso più veloce per arrivare a destinazione. Sulla base di simulazioni costanti dell’autonomia si prendono in considerazione le soste necessarie per la ricarica e molti altri fattori.

I prezzi in Italia partono da 41.139 euro (IVA esclusa) per EQA 250 SPORT, ponendosi al di sotto della soglia per usufruire dell’ecobonus, beneficiando così di un vantaggio che oscilla tra 10.000 e 6.000 euro, a seconda che l’acquisto avvenga con o senza rottamazione. Le versioni disponibili saranno ben sei: S SPORT, SPORT PLUS, SPORT PRO caratterizzate da uno stile Progressive e, ad un livello ancora superiore, PREMIUM, PREMIUM PLUS e PREMIUM PRO, con un look segnato dall’inconfondibile AMG Line.