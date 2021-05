Mercedes CLS si rinnova, due versioni premium: i prezzi

editato in: da

Mercedes rinnova la gamma CLS con due versioni premium, caratterizzate da un design reso ancora più incisivo dall’AMG di serie. Le novità, oltre al look sportivo, riguardano anche le motorizzazioni e la tecnologia, con gli aggiornamenti dei sistemi di assistenza alla guida.

Dopo aver presentato la nuova gamma elettrificata della Classe C, Mercedes ha lavorato molto sull’estetica della CLS, realizzando il frontale con una nuova mascherina del radiatore. La mascherina presenta il pattern Mercedes-Benz, una lamella nera lucidata a specchio con inserti cromati. Nuovi anche i paraurti che accentuano ulteriormente il dinamismo della Coupé a quattro porte del marchio tedesco.

Gli esterni AMG Line consentono al modello di esprimere in maniera ancora più decisa tutta la sua sportività, sottolineata dai componenti del kit aerodinamico AMG, come lo splitter frontale cromo argentato e le griglie delle prese d’aria.

L’abitacolo è stato rinnovato con due nuove versioni di modanature decorative, in legno di noce marrone a poro aperto e legno grigio lucidato a specchio, disponibili anche per la consolle centrale. Le novità riguardano anche il volante multifunzione in pelle nappa, con le razze in nero lucidato a specchio con inserito in color cromo argentato.

A livello di tecnologia, sull’esclusiva Coupé a quattro porte di Stoccarda il guidatore ha a disposizione il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC e il sistema di assistenza allo sterzo attivo: il volante sfrutta il principio capacitivo per riconoscere le mani del conducente.

Per la nuova CLS, Mercedes ha previsto anche un nuovo colore di vernice: blu spettrale metallizzato. La Coupé a quattro porte della Casa della Stella è disponibile in due varianti: Premium e Premium Plus: la prima, oltre allo styling AMG, offre tra gli equipaggiamenti di serie il Pacchetto Memory e il Sound System Surround Burmester. Più ricca, invece, la dotazione della Premium Plus con l’head-up display, il climatizzatore automatico a tre zone, l’MBUX Interior Assistant, il tetto scorrevole elettrico in cristallo e il pacchetto Energizing.

Le due nuove versioni che vanno ad ampliare la gamma Mercedes CLS già presente in listino partono da un prezzo di 89.448 euro per la CLS 300 d 4MATIC Mild hybrid PREMIUM. Per la 450 4MATIC Mild hybrid Premium Plus si sale a 100.417 euro, mentre per la Mercedes-AMG CLS 53 4M+ Mild hybrid si arriva fino a 118.855 euro.