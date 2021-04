Mercedes CLS, la berlina sportiva si rifà il look

editato in: da

Un’auto da sogno con la Stella: è la nuova Mercedes CLS. La Casa tedesca presenta l’ultima generazione del modello nato nel 2004. Caratterizzata dallo stile AMG Line di serie, la CLS 2021 arriverà nelle concessionarie italiane da settembre.

La firma AMG Line dona alla CLS un aspetto ancor più aggressivo. In particolare vanno segnalati la mascherina del radiatore e i paraurti inediti per l’esclusiva coupé a quattro porte di Stoccarda. Il kit aerodinamico, invece, porta in dote la grembialatura specifica AMG con A-Wing di colore nero, lo splitter frontale color cromo argentato e le griglie delle prese d’aria con listelli verticali.

Altri elementi esclusivi sono i rivestimenti sottoporta AMG sulla fiancata e lo spoilerino AMG sul cofano del bagagliaio. I cerchi in lega leggera AMG sono da 20 pollici torniti a specchio con design a razze e look bicolore. Infine inedita è la tinta blu spettrale metallizzato per la carrozzeria. A bordo risaltano le finiture in pelle, nonché il volante di nuova generazione. Le sue razze sono in nero lucidato a specchio con inserto in color cromo argentato, così come i comandi allo sterzo.

La coupé è spinta da un’unità diesel da 435 CV con alternatore-starter integrato capace di generare 16 kW di potenza e 250 Nm di coppia in più. Il cambio 9G SPEEDSHIFT TCT AMG vanta una risposta rapida, mentre la trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG assicura la massima stabilità su qualsiasi fondo. Dal punto di vista tecnologico il guidatore può contare sulla connessione multimediale MBUX, introdotta con la Classe A nel 2018.

Come sulle CLS precedenti, Mercedes permette numerose personalizzazioni per i clienti della sua celebre coupé. Per esempio, il pacchetto Night AMG II prevede la mascherina del radiatore, la Stella Mercedes sulla coda e i caratteri tipografici con cromatura scura. Il pacchetto DYNAMIC PLUS AMG, invece, aggiunge le pinze dei freni rosse con scritta AMG nera e il volante Performance AMG in pelle nappa/microfibra DINAMICA o in alternativa in pelle nappa. Per quanto concerne l’assetto, infine, al volante della CLS si può agire sul RIDE CONTROL+ AMG con il relativo sistema di sospensioni pneumatiche.