Mercedes Classe S, svelati gli interni: un’oasi di lusso e benessere

I designer di Mercedes hanno creato un abitacolo caratterizzato da eleganza, alta qualità e leggerezza per la nuova Classe S. Il cruscotto, con la sua inedita architettura, design moderno della superficie e disposizione ergonomica del display, è un punto di forza particolare.

L’aspetto del benessere va ancora più in profondità, con un’elevata qualità di guida e bassi livelli di rumorosità, nonché un’ampia gamma di programmi ENERGIZING COMFORT, la Classe S si prende cura del benessere dei suoi passeggeri. Ottima anche l’efficacia del sistema di filtraggio dell’aria, che segnala la nuova capacità acquisita con il nome ENERGIZING AIR CONTROL.

Torniamo a parlare di Mercedes Classe S dopo tanti anni, è sempre stata una vettura per viaggi confortevoli rilassati. Con la nuova generazione gli interni si sono evoluti completamente, diventando un rifugio tra casa e luogo di lavoro. Quasi tutte le dimensioni relative al comfort di entrambe le varianti, con passo corto e lungo, sono state migliorate sia per quanto riguarda i sedili anteriori che i sedili posteriori. Lo spazio a bordo è molto ampio e generoso, grazie anche al rivoluzionario design degli interni. Oltre ai nuovi display, tra i punti salienti degli interni della nuova Classe S troviamo gli elementi usati per il rivestimento del cruscotto e della parte posteriore. Una peculiarità molto accattivante è rappresentata dal legno a poro aperto con delicati intarsi conformati in alluminio.

La tecnologia LED consente l’illuminazione interna interattiva, integrata nei sistemi di assistenza alla guida e in grado di supportare visivamente gli allarmi. Ad esempio, Active Blind Spot Assist avverte di una collisione imminente con un’animazione a luci rosse.

Oggi il lusso è una prerogativa fondamentale nel settore auto, ovviamente non alla portata di tutti. nella nuova Classe S, l’illuminazione ambientale attiva è integrata nel controllo ENERGIZING COMFORT. Con il semplice tocco di un pulsante o tramite comando vocale, il suo approccio olistico “Fit & Healthy” fornisce un’esperienza tangibile dei sistemi di comfort avanzati della Classe S e presenta programmi che li raggruppano in differenti mondi di esperienza. Il sistema crea, ad esempio, un’atmosfera adeguata all’interno, tonificante in caso di stanchezza o rilassante se il livello di stress è alto. ENERGIZING COACH tiene conto delle informazioni sulla qualità del sonno e sul livello di stress nel suo algoritmo intelligente, se il guidatore ha uno smartphone adatto o indossa un braccialetto fitness.

Hartmut Sinkwitz, Head of Interior Design, ha dichiarato: “I nostri clienti di Classe S sono molto esigenti. Con il nuovo modello, li invitiamo a un’esperienza di lusso completamente nuova. È sostenuta dalla nostra filosofia di design Sensual Purity e dal nostro impegno assoluto per la qualità e l’attenzione ai dettagli. il risultato è una rivoluzionaria esperienza di interni tra il lusso digitale e analogico”. Belinda Günther, Head of Color & Trim, sottolinea: “La tradizione incontra il progresso. Particolari sono gli elementi di rivestimento in legno di noce a poro aperto, che imitano il design da yacht”.

E infine Dirk Fetzer, responsabile della gestione dei prodotti S-Class, conclude: “Il lusso oggi è definito da una raffinatezza completa. Un’esperienza di guida di lusso dipende da una serie di fattori e deve attrarre tutti i sensi. Tradizionalmente, questo include anche viaggi quasi silenziosi e rendere la vita più facile ai clienti”. La nuova Classe S può essere vissuta con molti sensi, una vera esperienza magnifica, un un’oasi di lusso e benessere.