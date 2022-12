Mercedes Classe S AMG: nuova ibrida, alte prestazioni

Fonte: ufficio stampa Torna sul mercato italiano la Mercedes-AMG S 63 E-PERFORMANCE, per la prima volta con powertrain ibrido

Un ritorno atteso da moltissimo tempo. A oltre 50 anni dalla prima generazione, Mercedes-Benz lancia sul mercato una nuova versione di AMG S 63, berlina di lusso dall’anima decisamente sportiva della Casa di Stoccarda.

E anche innovativa: la Mercedes-AMG S 63 è dotata di un powertrain elettrico che conferisce ancora più potenza e un’autonomia full-electric utile per spostarsi nei centri e nelle aree a traffico limitato delle grandi città italiane ed europee. L’ammiraglia del costruttore tedesco combina infatti il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri con la catena cinematica ibrida specifica AMG e una nuova versione potenziata della batteria AMG High Performance. La AMG S63 E-PERFORMANCE stabilisce così nuovi standard di riferimento nel segmento delle berline di lusso.

Mercedes-AMG S 63 E-PERFORMANCE: nuova forma alla potenza

Sotto il cofano della AMG S 63 E-PERFORMANCE trova spazio lo stesso powertrain della AMG GT 63s, alimentato però da un pacco batterie più potente e capiente. Una configurazione tecnica e tecnologica che permette di sviluppare una potenza complessiva di 820 cavalli e una coppia di 1.430 Nm. Caratteristiche che permettono alla AMG S 63 E-PERFORMANCE di sprintare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiungere una velocità massima di 250 km/h (velocità limitata elettronicamente).

Chi siede al volante può poi decidere come dosare questa potenza scegliendo una delle sette modalità di guida disponibili: Electric, Comfort, Battery Hold, Sport, Sport+, Slippery e Individual. In modalità Electric la velocità massima è limitata a 140 km/h, così da ottimizzare i consumi e massimizzare l’autonomia. Le modalità Sport e Sport+ sono quelle che garantiscono le migliori performance: endotermico ed elettrico sono sempre attivi, permettendo di sfruttare al meglio la potenza del powertrain ibrido.

Batteria da Formula 1

L’esperienza accumulata nel corso degli ultimi anni nel Circus della Formula 1 ha consentito ai tecnici di Affalterbach di sviluppare tecnologie ad hoc per la batteria del powertrain ibrido. Il nuovo accumulatore HPB 150 è un’evoluzione di quella già utilizzata sulla AMG GT 63 S E Performance, con una capienza maggiorata e capace di assicurare un’autonomia superiore. In modalità full-electric, la AMG S 63 E-PERFORMANCE è in grado di percorrere 33 chilometri, assicurando un livello costante di prestazioni nell’uso estremo.

Immediatamente riconoscibile

La collaborazione tra i tecnici della Casa di Stoccarda e quelli della Casa di Affalterbach si nota anche nel design degli esterni. Per la prima volta in assoluto, la Mercedes-AMG S 63 E-PERFORMANCE presenta la griglia frontale specifica dell’AMG, con i listelli verticali “Panamericana” e il logo di Affalterbach sul cofano motore.

Il paraurti è stato invece ridisegnato seguendo lo stile degli ultimi modelli AMG lanciati sul mercato, con due generose prese d’aria sui lati. La firma AMG è visibile anche nel posteriore, dove trovano spazio quattro scarichi trapezoidali. A completare il pacchetto esterni AMG troviamo i cerchi in lega specifici AMG.

La mano dei designer di Affalterbach è visibile anche all’interno dell’abitacolo, anche se in misura minore. La personalizzazione riguarda i sedili in pelle, con cuciture e loghi dedicati; e la plancia, dove trova spazio l’esclusivo volante AMG mutuato dal mondo del motorsport.

Mercedes-AMG S 63 E-PERFORMANCE, disponibilità e prezzi

Al momento, la nuova berlina di lusso della Casa di Stoccarda è stata solamente annunciata alla stampa, senza fornire ulteriori dettagli su disponibilità e prezzi. Probabile, però, che la Mercedes-AMG S 63 E-PERFORMANCE venga messa in commercio nella prima metà del 2023, con un prezzo di listino superiore ai 120 mila euro (prezzo di ingresso della Classe S “normale”).